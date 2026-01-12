'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro: confira todos os prêmios que o filme brasileiro venceu até agora

O filme O Agente Secreto ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor filme de língua não inglesa.
É a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).
O Brasil também já teve um filme vencedor na categoria drama, com O Beijo da Mulher Aranha (1986) - nesse caso, porém, tratou-se de uma produção conjunta com os Estados Unidos, e o filme era falado em inglês.
Mesmo antes da conquista deste domingo, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho já havia entrado para a história do Globo de Ouro por ter sido o primeiro filme brasileiro a receber três indicações em uma edição da premiação: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama.
Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.
O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.
O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto.
Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já levou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.
Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.
Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.
O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.
O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.
A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.
A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.
Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
Festival de Cannes
Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Ator (Wagner Moura)
Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)
Prêmio "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai)
Festival de Cine de Lima - PUCP
Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial
Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional
Menção Honrosa - APRECI
Festival de Biarritz
Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Zurique
Golden Eye (Wagner Moura)
Festival de Cinema de Colônia
The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Hamburgo
Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã)
Festival de Cinema de Middleburg
International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival Internacional de Cinema de Pingyao
Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme
Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television
Director Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival Internacional de Cinema de Morelia
Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Chicago
Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura)
Festival de Cinema de Virgínia
Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)
Festival Internacional de Cine de Gáldar
Melhor Longa-Metragem
Newport Beach Film Festival
Melhor Ator (Wagner Moura)
Festival Internacional de Cinema de Estocolmo
Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)
Key West Film Festival
Prêmio da Crítica
Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga
Melhor Longa-Metragem
Círculo de Críticos de Santiago
Melhor Roteiro
New York Film Critics Circle Awards
Melhor Filme Internacional
Melhor Ator (Wagner Moura)
IndieWire Honors
Prêmio de Atuação (Wagner Moura)
Los Angeles Film Critics Association Awards
Melhor Filme Internacional
Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar)
Melhor Filme (segundo lugar)
Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana)
Melhor Direção
Melhor Roteiro
Melhor Direção de Arte
Melhor Montagem
Música Original
Prêmio F5
Filme do Ano
Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura)
Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)
Melhor Filme de Ficção
Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Atriz (Alice Carvalho)
Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)
Melhor Filme de 2025
Austin Film Critics Awards
Melhor Filme Internacional
London Film Critics' Circle 2026
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Filme em Língua Estrangeira
Satellite Awards 2026
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Filme Internacional
National Society of Film Critics Awards 2025
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
National Board of Review
Top 5 Filmes Internacionais
Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards
Top 10 Filmes de 2025
Boston Online Film Critics Association
Melhor Ator (Wagner Moura)
Critics Choice Awards
Melhor Filme Internacional
Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara
Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026
The Golden Beast
Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis)
