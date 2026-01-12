Papa recebe líder da oposição venezuelana María Corina Machado

O papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta segunda-feira (12/1), a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, segundo um breve comunicado do Vaticano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Vaticano não forneceu mais detalhes e o nome de Corina foi apenas incluído na lista de pessoas recebidas pelo papa durante a manhã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na última sexta-feira (9/1), Leão XIV disse que o aumento das tensões no Caribe e no Pacífico é motivo de "grave preocupação" e pediu que se "respeite a vontade do povo venezuelano", após o ataque dos Estados Unidos que capturou o presidente Nicolás Maduro.

"A escalada de tensões no mar do Caribe e ao longo da costa pacífica americana é motivo de grave preocupação (...) Isso se refere em particular à Venezuela, à luz dos acontecimentos recentes", disse o papa em audiência com membros do corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé.