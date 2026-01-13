'Você está morto?': O aplicativo chinês para jovens solitários que viralizou na China

O aplicativo exige que você clique periodicamente em um grande botão para confirmar que está vivo - (crédito: Cópia de tela/Moonshot Technologies)

Um novo aplicativo de telefone celular com aparência sombria tomou a China de surpresa. Seu nome: Você Está Morto?

O conceito é simples. Você precisa fazer check-in a cada dois dias, clicando em um grande botão na tela do celular, para confirmar que está vivo.

Se não o fizer, ele avisará o contato de emergência que você indicou, informando que você pode estar com problemas.

O aplicativo foi lançado sem muito alarde em maio do ano passado. Mas a atenção em torno dele explodiu nas últimas semanas.

Muitos jovens chineses que moram sozinhos nas cidades do país baixaram e instalaram o aplicativo em massa. Com isso, Você Está Morto? passou a ser o aplicativo pago mais baixado na China.

Institutos de pesquisa indicam que, em 2030, poderá haver até 200 milhões de pessoas morando sozinhas no país asiático, segundo o portal estatal chinês Global Times.

É a essas pessoas que se destina o aplicativo, que se descreve como uma "companhia segura... seja você um profissional solo, um estudante que mora longe de casa ou qualquer pessoa que decida ter um estilo de vida solitário".

"As pessoas que moram sozinhas em qualquer estágio da vida precisam de algo deste tipo, como os introvertidos, os que sofrem de depressão, os desempregados e outros em situação vulnerável", declarou um usuário nas redes sociais chinesas.

"Existe o temor de que as pessoas que moram sozinhas possam morrer sem que alguém perceba, sem ter ninguém para quem pedir ajuda", disse outra pessoa.

"Às vezes imagino, se eu morresse sozinho, quem viria recolher meu corpo?"

Wilson Hou tem 38 anos. Ele mora a cerca de 100 km da sua família e conta que foi exatamente por este motivo que instalou o aplicativo.

Hou trabalha na capital chinesa, Pequim. Ele volta para casa duas vezes por semana, para ver sua esposa e seu filho, mas conta que precisa ficar longe deles no momento, para trabalhar em um projeto. Na maior parte das vezes, ele dorme no emprego.

"Minha preocupação era que, se algo acontecesse comigo, eu poderia morrer sozinho no lugar que aluguei e ninguém ficaria sabendo", segundo ele. "É por isso que baixei o aplicativo e defini minha mãe como meu contato de emergência."

Ele também destaca que baixou Você Está Morto? logo depois do seu lançamento, temendo que ele fosse proibido devido às suas conotações negativas.

Algumas pessoas rapidamente criticaram o nome nada agradável do aplicativo. Eles dizem que se inscrever nele poderia trazer má sorte.

Outros pediram que o nome fosse substituído por algo mais positivo, como "Você está bem?" ou "Como você está?".

O nome atual é um trocadilho baseado em Você Está com Fome?, um conhecido aplicativo chinês de delivery de refeições.

Em mandarim, s? le ma ( ??? , "você está morto?") tem som parecido com è le ma ( ??? , "você está com fome?")

Na verdade, o sucesso do aplicativo pode se dever, em parte, a esse nome chamativo. Mas a empresa responsável por ele, a Moonscape Technologies, declarou que está considerando as críticas sobre o nome atual e examinando uma possível mudança de denominação.

Cópia de tela/Moonshot Technologies O aplicativo envia mensagens para o contato de emergência indicado pelo usuário em caso de inatividade por vários dias seguidos, pedindo: 'venha verificar minha condição física'.

O aplicativo recebe internacionalmente o nome Demumu. Entre os utilitários pagos, ele é o segundo mais baixado nos Estados Unidos, Singapura e Hong Kong e está em quarto lugar na Austrália e na Espanha.

Possivelmente, estas posições são impulsionadas por usuários chineses que moram no exterior.

Lançado inicialmente como aplicativo grátis, ele migrou para a categoria paga, mas a um preço baixo — 8 yuans (US$ 1,15, cerca de R$ 6,20).

Pouco se sabe sobre os criadores do aplicativo. Eles afirmam serem três pessoas nascidas depois de 1995, que construíram Você Está Morto? com uma pequena equipe na cidade de Zhengzhou, na província de Henan, região central da China.

Mas, agora, o valor do aplicativo certamente aumentou.

Um desses homens se identifica com o nome de Sr. Guo. Ele declarou à imprensa chinesa que pretende levantar dinheiro vendendo 10% da empresa por um milhão de yuans (US$ 140 mil, cerca de R$ 752 mil).

O valor é muito maior que os 1 mil yuans (US$ 140, cerca de R$ 752) que eles dizem ter custado a criação do aplicativo.

Os criadores também procuram aumentar seu público alvo. Eles contam que estão explorando a ideia de um novo produto, projetado especificamente para idosos. Na China, 20% da população tem mais de 60 anos de idade.

Em uma indicação de que eles estão falando sério sobre esta nova opção, uma postagem no último fim de semana declarou que eles gostariam de "convocar mais pessoas a prestar atenção aos idosos que moram em casa, oferecer a eles mais atenção e compreensão. Eles têm sonhos, lutam para viver e merecem ser observados, respeitados e protegidos."

A empresa não respondeu ao pedido de informações da BBC até a publicação desta reportagem.