BTS no Brasil: o retorno 'de US$ 1 bilhão' do ícone do K-pop após quatro anos longe dos palcos

RM (à esquerda) e V (à direita) celebraram o fim do serviço militar em junho passado, pouco antes de Suga - (crédito: Getty Images)

Depois de quatro anos longe dos palcos, o fenômeno do K-pop BTS marcou seu retorno com o anúncio de uma turnê mundial que deve ser uma das maiores de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O grupo que ajudou a tornar o K-pop um fenômeno global tem 79 shows marcados em 34 países, passando por cidades como Londres, São Paulo, Tóquio, Munique, Sydney e Los Angeles.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, especialmente porque desde 2019 o BTS não se apresentava fora dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

A turnê anterior do grupo já havia batido recordes no universo do K-pop, arrecadando cerca de US$ 246 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) em bilheteria global. Na ocasião, o BTS se tornou o primeiro grupo coreano a se apresentar como atração principal no estádio de Wembley, em Londres (Reino Unido).

A nova turnê terá início com três noites no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, em 9 de abril de 2026, antes de seguir pela Ásia, Europa e Américas.

O show contará com um palco circular de 360 graus, permitindo que mais assentos fiquem disponíveis em cada local.

A etapa europeia da turnê passará por Londres, Paris, Madri, Bruxelas e Munique. No Brasil, o BTS tem três shows marcados em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 2019, também em São Paulo. Ainda não há informações sobre local e data para venda de ingressos.

Uma mensagem no site da banda informou que novas datas serão anunciadas para o Japão, Oriente Médio "e mais" em 2027. (Veja a lista completa das datas até o momento no final desta página.)

Os ingressos estarão disponíveis para os fãs a partir de 22/01 e para o público em geral dois dias depois.

Segundo a revista americana de música Billboard, entre receitas de shows, produtos, licenciamento, vendas de álbuns e streaming, o retorno deve render ao grupo e à sua gravadora, a BigHit/Hybe, mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões).

Em 2024, durante o hiato do grupo, o lucro operacional da Hybe caiu quase 37,5%, valor que a empresa atribuiu parcialmente à "pausa temporária do BTS".

Formado no início da década de 2010, o BTS esteve na linha de frente da popularização do K-pop entre o público ocidental, graças à combinação energética de pop dançante e hip-hop e letras introspectivas.

A expectativa pelo retorno do grupo vem crescendo desde que o rapper e compositor Suga concluiu seu serviço militar obrigatório de 18 meses em junho do ano passado.

Ele foi o último dos sete integrantes a voltar à vida civil, após seus colegas Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook e Jimin.

Quando a banda anunciou seus planos de retorno em uma transmissão ao vivo na plataforma de fãs Weverse, em julho passado, mais de 7 milhões de pessoas assistiram ao anúncio.

Getty Images RM (à esquerda) e V (à direita) celebraram o fim do serviço militar em junho passado, pouco antes de Suga

Números desse porte indicam que haverá uma corrida por ingressos semelhante à da turnê Eras de Taylor Swift, em 2022, e à turnê de reunião do Oasis, em 2024.

Para muitos fãs do BTS, será a primeira oportunidade de ver o grupo ao vivo em sete anos.

Nesse período, a banda conquistou seu primeiro single número um nos EUA com Dynamite, uma canção pop vibrante que também se tornou seu primeiro sucesso no top 10 no Reino Unido.

Em seguida, o grupo lançou o disco-funk retrô Butter, inspirado em Michael Jackson, e uma colaboração de sucesso com a banda inglesa Coldplay, My Universe.

No entanto, uma turnê mundial planejada para 2020 teve de ser cancelada devido à pandemia de covid-19. Após o fim das restrições a shows, conseguiram realizar apenas algumas apresentações antes de iniciar o serviço militar obrigatório.

Os números de reproduções em plataformas de streaming caíram durante o hiato, mas diversos projetos solo mantiveram o interesse dos fãs mais dedicados.

Quando o grupo limpou seus perfis nas redes sociais e revelou a data de lançamento do novo álbum no Dia de Ano Novo, a plataforma Weverse ficou sobrecarregada com fãs buscando informações, chegando a sair do ar.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Os shows da banda combinam coreografias intensas com sua marca registrada de harmonias ajustadas e versos de rap que animam o público

O álbum, que ainda não tem título, foi gravado em Los Angeles ao longo de seis meses no ano passado e será lançado em serviços de streaming em 20/03.

O líder do grupo, RM, atualizou os fãs sobre o andamento do trabalho em agosto, dizendo que a banda estava "trabalhando com dedicação", mas admitindo que foi "estranho" se adaptar à vida fora do serviço militar.

"Eu vivo, trabalho e me divirto com os membros. É uma experiência realmente estranha", afirmou. "Ao fazer algo 'juntos' com esses amigos, vou me dedicar a este momento... Estou em busca do que me tornarei."

J-Hope já havia comentado que os diversos projetos solo dos membros da banda influenciariam as novas músicas.

"Eu acho que, com o tempo, cada um de nós refinou sua identidade ao trabalhar em suas próprias músicas", disse ele ao programa de Zane Lowe, da Apple Music. "Estou curioso para ver como isso vai se materializar... Acho que vai ser uma energia incrível!"

BTS / BigHit O grupo enviou cartas pessoais aos fãs antes do seu retorno

Atualizando os fãs em dezembro, RM disse: "O álbum está quase aqui. Ele realmente está a caminho."

"Ontem também trabalhamos juntos", acrescentou. "Estamos filmando e ensaiando todos os dias."

Antes de anunciar o novo álbum, o BTS enviou cartas manuscritas para sua base de fãs, conhecida coletivamente como ARMY.

As cartas foram entregues diretamente nas casas dos fãs e mensagens expressavam gratidão e entusiasmo pelo reencontro do grupo.

"O ano que estávamos esperando finalmente chegou", escreveu Jimin.

"Esperamos com mais dedicação do que qualquer outra pessoa", acrescentou RM.

O membro mais jovem, Jung Kook, que provavelmente teve a carreira solo mais bem-sucedida durante o hiato do BTS, adotou um tom de humildade:

"Meu coração sempre foi o mesmo", escreveu. "Continuarei dando o meu melhor, como sempre fiz."

Já V concluiu com uma mensagem aos fãs: "Em 2026, vamos criar ainda mais boas memórias, então fiquem atentos!"

Turnê Mundial BTS 2026-2027: datas confirmadas até agora

Getty Images O álbum, que ainda não tem título, foi gravado em Los Angeles ao longo de seis meses no ano passado e será lançado em serviços de streaming em 20/03

2026

9, 11-12 de abril — Goyang, Coreia do Sul

17-18 de abril — Tóquio, Japão

25-26 de abril — Tampa, EUA

2-3 de maio — El Paso, EUA

7, 9-10 de maio — Cidade do México, México

16-17 de maio — Stanford, EUA

23-24, 27 de maio — Las Vegas, EUA

12-13 de junho — Busan, Coreia do Sul

26-27 de junho — Madri, Espanha

1-2 de julho — Bruxelas, Bélgica

6-7 de julho — Londres, Reino Unido

11-12 de julho — Munique, Alemanha

17-18 de julho — Paris, França

1-2 de agosto — East Rutherford, EUA

5-6 de agosto — Foxborough, EUA

10-11 de agosto — Baltimore, EUA

15-16 de agosto — Arlington, EUA

22-23 de agosto — Toronto, Canadá

27-28 de agosto — Chicago, EUA

1-2, 5-6 de setembro — Los Angeles, EUA

2-3 de outubro — Bogotá, Colômbia

9-10 de outubro — Lima, Peru

16-17 de outubro — Santiago, Chile

23-24 de outubro — Buenos Aires, Argentina

28, 30-31 de outubro — São Paulo, Brasil

19, 21-22 de novembro — Kaohsiung, Taiwan

3, 5-6 de dezembro — Bangkok, Tailândia

12-13 de dezembro — Kuala Lumpur, Malásia

17, 19-20, 22 de dezembro — Singapura

26-27 de dezembro — Jacarta, Indonésia

2027