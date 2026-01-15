InícioMundo
Notícias

Moraes determina transferência de Bolsonaro para sala na 'Papudinha'

Ex-presidente está atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal

Moraes determina transferência de Bolsonaro para sala na 'Papudinha' - (crédito: BBC Geral)
Moraes determina transferência de Bolsonaro para sala na 'Papudinha' - (crédito: BBC Geral)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (15/1) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Bolsonaro se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes.

Segundo a decisão de Moraes, a transferência de Bolsonaro para uma Sala de Estado Maior, "permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de 'banho de sol' e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica", destacou.

A "Papudinha" fica ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda. No local já estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

  • Google Discover Icon
BBC
BBC Geral
postado em 15/01/2026 18:16
SIGA
x