Sheinbaum apresenta resultados no combate ao narcotráfico no México, sob pressão dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apresentou, nesta sexta-feira (16), o que considerou êxitos de seu governo no combate ao narcotráfico, depois que os Estados Unidos afirmaram que ainda há desafios neste sentido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na quinta-feira, o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, conversou com seu par americano, Marco Rubio. Após o diálogo, o Departamento de Estado disse, em um comunicado, que "apesar do progresso, ainda há desafios" no combate ao crime organizado.

"Há resultados muito contundentes da cooperação conjunta e do trabalho que o México está fazendo: o primeiro, a redução de 50% das apreensões de fentanil na fronteira dos Estados Unidos", disse a presidente durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A presidente também disse que "foram apreendidas cerca de 320 toneladas de droga" e que há uma "diminuição de 40% dos homicídios dolosos no México" desde o início de seu governo, em 1º de outubro de 2024.

Sheinbaum acrescentou que os Estados Unidos devem implementar campanhas para reduzir o consumo de drogas em seu território e diminuir o tráfico de armas.

"Há muitos resultados e vai haver mais resultados, mas tem que haver respeito mútuo e responsabilidade compartilhada, além do respeito a nossas soberanias", acrescentou.

Na segunda-feira, Sheinbaum falou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, para abordar o tema. A presidente disse que nesta conversa, ela voltou a descartar a presença de tropas americanas no país para combater os cartéis.

Leia também: María Corina Machado entrega sua medalha do Prêmio Nobel da Paz para Trump

O tema da segurança tem sido usado por Trump reiteradamente para ameaçar o México com tarifas aduaneiras e interromper as negociações do acordo de livre comércio T-MEC, previstas para este ano.

Este acordo é crucial para a economia do México, que envia 80% de suas exportações para os Estados Unidos.