InícioMundo
Oriente Médio

Milei diz que foi convidado por Trump para 'conselho de paz' para Gaza

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa

Milei compartilhou convite feito por Trump - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Milei compartilhou convite feito por Trump - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (17/1) que recebeu um convite de seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, para se juntar como membro fundador do "conselho de paz" para Gaza, anunciado na última quinta-feira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 17/01/2026 11:49
SIGA
x