Milei diz que foi convidado por Trump para 'conselho de paz' para Gaza

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (17/1) que recebeu um convite de seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, para se juntar como membro fundador do "conselho de paz" para Gaza, anunciado na última quinta-feira.

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

