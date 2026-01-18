InícioMundo
Eleições em Portugal: centro-esquerda e extrema direita disputarão 2º turno

Candidato vencedor substituirá o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de dois mandatos de cinco anos no país europeu

Jose Antonio Seguro e Andre Ventura: disputa pelo futuro de Portugal - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - FILIPE AMORIM / AFP)
A eleição presidencial em Portugal deve seguir aberta até o segundo turno. Pesquisas de boca de urna neste domingo (18/1) indicam que um líder de partido populista estava entre os favoritos em uma disputa acirrada liderada por um candidato socialista de centro-esquerda, com a possibilidade de um segundo turno no próximo mês. O vencedor substituirá o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de dois mandatos de cinco anos.

As indicações de um segundo lugar para André Ventura, líder do partido Chega, podem trazer outro avanço político para os partidos de extrema-direita em crescimento na Europa, já que ele pode enfrentar o socialista António José Seguro em uma decisão no dia 8 de fevereiro entre os dois principais candidatos. Os resultados oficiais devem sair até o início de segunda-feira (19/1).

Outros nove candidatos concorreram em um campo recorde, mas nenhum chegou perto dos mais de 50% necessários para uma vitória no primeiro turno, indicaram as pesquisas de boca de urna.

*Com informações da Agência Estado

Por Ronayre Nunes
postado em 18/01/2026 19:14
