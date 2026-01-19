Valentino morre aos 93 anos: o estilista que 'personificou o luxo e glamour' e vestiu as estrelas

Valentino fotografado com a modelo e atriz inglesa Elizabeth Hurley em um restaurante de Nova York em 1997 - (crédito: AFP via Getty Images)

O estilista italiano Valentino Garavani, mundialmente conhecido pelo primeiro nome, faleceu aos 93 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos gigantes da moda do século XX, as criações de Valentino foram usadas por celebridades e figuras conhecidas, incluindo Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.

Ele cofundou a casa de moda Valentino em 1960 e figurou ao lado de Giorgio Armani e Karl Lagerfeld no topo da profissão.

Em um comunicado publicado no Instagram, a Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti disse: "Ele morreu em paz em sua casa em Roma, cercado pelo amor de sua família."

AFP via Getty Images Valentino fotografado com a modelo e atriz inglesa Elizabeth Hurley em um restaurante de Nova York em 1997

A fundação informou que Valentino será velado na Piazza Mignanelli entre os dias 21 e 22 de janeiro.

O funeral de Valentino será realizado no dia seguinte na Basílica de Santa Maria dos Anjos e Mártires, segundo a fundação.

Nascido na Lombardia em maio de 1932, Valentino era conhecido por suas coleções que exibiam luxo, riqueza e opulência, além de ombreiras largas.

Getty Images A atriz Anne Hathaway foi uma das muitas celebridades que vestiram o 'vermelho Valentino'

Ele se mudou para Paris para estudar na Chamber Syndicale de la Couture Parisienne quando tinha apenas 17 anos e trabalhou com Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès e Guy Laroche.

A criação do seu "vermelho Valentino", inspirado em uma viagem à Espanha, ajudou a elevar a marca à fama global com a estreia do icônico vestido de festa.

A cor se tornou tão significativa para sua marca que, na última coleção de Valentino, em 2007, todas as modelos usaram vestidos vermelhos no desfile de encerramento.

Valentino desenhou o vestido de noiva da princesa Madeleine da Suécia quando ela se casou com o financista britânico-americano Christopher O'Neill em junho de 2013.

Em dezembro de 2023, o estilista foi homenageado com o prêmio de destaque no British Fashion Awards, realizado no Royal Albert Hall, em Londres.

AFP via Getty Images As criações de Valentino fizeram dele o estilista preferido de personalidades como Jacqueline Kennedy Onassis

Alexandra Shulman, ex-editora-chefe da Vogue britânica, disse ao programa PM da BBC Radio 4 que todos os aspectos de Valentino "personificavam glamour e luxo".

"É uma notícia muito triste, porque ele foi um dos últimos grandes estilistas da era moderna e acho que sua principal contribuição é ter sido o que as pessoas queriam que um estilista fosse", disse Shulman.

"Ele realmente não se importava muito em não ser o estilista mais moderno ou o mais vanguardista; ele só queria produzir roupas que fossem bonitas, e elas eram."

"Ele também manteve seus clientes famosos por muito tempo; começou com pessoas como Jacqueline Kennedy, que usou Valentino quando estava de luto."

AFP via Getty Images Valentino foi um dos ícones da alta costura global

Shulman listou várias estrelas de Hollywood que foram grandes admiradoras dos designs de Valentino nos últimos 15 anos, incluindo Paltrow, Nicole Kidman e Jennifer Lopez.

"Nos últimos anos, a ascensão do tapete vermelho o ajudou, porque foi isso que definiu suas roupas", acrescentou Shulman.

"Não eram roupas que você vestia para ir ao escritório - eram vestidos realmente fabulosos."