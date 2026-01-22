InícioMundo
'O Agente Secreto' concorre a 4 Oscars; confira os indicados

O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar
O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar - (crédito: Reuters)

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:

  • melhor escalação de elenco;
  • melhor ator (Wagner Moura);
  • melhor filme internacional;
  • melhor filme.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.

Confira abaixo as indicações.

Elenco de O Agente Secreto em Cannes
Reuters
Os indicados ao Oscar

Melhor filme

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet
  • Pecadores
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Valor Sentimental
  • Sonhos de Trem
  • O Agente Secreto
  • Bugonia
  • F1: O Filme

Melhor filme internacional

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • Sirât (Espanha)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor atriz coadjuvante

  • Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
  • Amy Madigan (A Hora do Mal)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
  • Elle Fanning (Valor Sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor roteiro adaptado

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Sonhos de Trem
  • Bugonia
  • Frankenstein

Melhor ator coadjuvante

  • Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
  • Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
  • Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor maquiagem e cabelo

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • Coração de Lutador
  • A Meia-Irmã Feia

Melhor roteiro original

  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme
  • Foi Apenas um Acidente
  • Blue Moon

Melhor curta-metragem

  • The Singers
  • Jane Austen's Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva
  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor escalação de elenco

  • Pecadores
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor figurino

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor animação

  • Guerreiras do K-Pop
  • Arco
  • Zootopia 2
  • A Pequena Amélie
  • Elio

Melhor atriz

  • Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
  • Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Renate Reinsve (Valor Sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor canção original

  • Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
  • Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
  • Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
  • Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
  • Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor ator

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
  • Wagner Moura (O Agente Secreto)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Ethan Hawke (Sonhos de Trem)

Melhor fotografia

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Frankenstein
  • Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor diretor

  • Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Joachim Trier (Valor Sentimental)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)

Melhor montagem

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • F1: O Filme
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
