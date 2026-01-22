'O Agente Secreto' concorre a 4 Oscars; confira os indicados

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:
- melhor escalação de elenco;
- melhor ator (Wagner Moura);
- melhor filme internacional;
- melhor filme.
Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.
Confira abaixo as indicações.
Os indicados ao Oscar
Melhor filme
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet
- Pecadores
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Valor Sentimental
- Sonhos de Trem
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1: O Filme
Melhor filme internacional
- O Agente Secreto (Brasil)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- Sirât (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor atriz coadjuvante
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
Melhor roteiro adaptado
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sonhos de Trem
- Bugonia
- Frankenstein
Melhor ator coadjuvante
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Delroy Lindo (Pecadores)
Melhor maquiagem e cabelo
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador
- A Meia-Irmã Feia
Melhor roteiro original
- Pecadores
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
- Foi Apenas um Acidente
- Blue Moon
Melhor curta-metragem
- The Singers
- Jane Austen's Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.
Melhor escalação de elenco
- Pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor figurino
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Avatar: Fogo e Cinzas
Melhor animação
- Guerreiras do K-Pop
- Arco
- Zootopia 2
- A Pequena Amélie
- Elio
Melhor atriz
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Song Blue)
Melhor canção original
- Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
- Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
- Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
- Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
- Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner
Melhor ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Sonhos de Trem)
Melhor fotografia
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
- Frankenstein
- Marty Supreme
A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.
Melhor diretor
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
Melhor montagem
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- F1: O Filme
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
