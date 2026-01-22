Oscar 2026: Wagner Moura faz história como primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator

'Viva o Brasil e a cultura brasileira', disse Wagner ao ganhar o Globo de Ouro 2026 - (crédito: Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

O ator Wagner Moura fez história novamente neste quinta-feira (22/1), ao se tornar o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator no Oscar 2026, por seu papel no filme O Agente Secreto.

O baiano já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de drama pelo mesmo papel.

No Oscar, ele irá competir pela estatueta com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Sonhos de Trem).

A cerimônia do Oscar será realizada em 15 de março, às 20h.

O Agente Secreto está indicado ainda em outras três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme (geral).

Esta é a segunda vez que o Brasil é indicado na categoria Melhor Filme (geral) — a primeira foi no Oscar 2025, com Ainda Estou Aqui.

E com as quatro indicações, O Agente Secreto iguala o número de categorias em que concorreu Cidade de Deus no Oscar 2004.

Em 2025 e 1999, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro foram indicadas para Melhor Atriz, respectivamente por Ainda Estou Aqui e Central do Brasil, mas não levaram a estatueta para casa naqueles anos.

No Globo de Ouro 2026, foi a primeira vez que um brasileiro concorreu na categoria melhor ator de drama e já na estreia saiu-se vitorioso.

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse Wagner Moura, em seu discurso de vitória.

"E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

O filme de Kléber Mendonça Filho marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro após 11 anos envolvido com produções internacionais.

A sua última atuação foi em Praia do Futuro, de Karim Aïnouz. "Não tinha momento melhor para voltar a filmar em português", disse em entrevista à BBC News Brasil em dezembro de 2025.

Para Wagner, "o filme é sempre a mistura entre o que um diretor e o roteirista querem dizer com o tempo em que esse filme é apreciado pelo público".

A disputa do Brasil por quatro Oscars em 2026 ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes. Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.