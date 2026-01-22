'Pecadores': filme de vampiros é o novo recordista de indicações ao Oscar

Jessie Buckley é a favorita para o prêmio de melhor atriz por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - (crédito: Universal)

O filme de terror e vampiros Pecadores quebrou o recorde do número de indicações para o Oscar recebido por um único filme. Ele foi indicado para o prêmio mais cobiçado de Hollywood em 16 categorias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O filme bateu o recorde anterior de 14 indicações e foi seguido de perto pelo seu rival mais próximo do ano, o thriller Uma Batalha Após a Outra, de Leonardo DiCaprio, que concorre a 13 estatuetas.

Entre os concorrentes por Pecadores, incluem-se o astro Michael B. Jordan para o Oscar de melhor ator e os coadjuvantes Wunmi Mosaku e Delroy Lindo.

Outros grandes nomes indicados incluem Timothée Chalamet, que espera pela terceira vez ser premiado após duas indicações anteriores, e a atriz irlandesa Jessie Buckley, favorita para o prêmio de melhor atriz pelo filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.

Universal Jessie Buckley é a favorita para o prêmio de melhor atriz por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Mas não sobrou espaço para Paul Mescal, que contracenou com Buckley interpretando William Shakespeare em Hamnet. E Wicked: Parte 2 ficou totalmente de fora, incluindo suas estrelas Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de entrega em Hollywood, no dia 15 de março.

Os principais filmes do ano:

Pecadores - 16 indicações

Uma Batalha Após a Outra - 13

Marty Supreme - 9

Frankenstein - 9

Valor Sentimental - 9

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 8

'Mais do que um simples filme de terror'

Pecadores superou as expectativas e contrariou a tendência de que os filmes de terror, normalmente, não conseguem bons resultados nas cerimônias de premiações.

Michael B. Jordan foi indicado para melhor ator por interpretar dois irmãos gêmeos. Eles voltam para casa no Estado americano do Mississippi, nos anos 1930, para abrir um bar dançante, que é atacado por vampiros sugadores de sangue.

Outros membros do elenco de Pecadores indicados ao Oscar incluem a atriz britânico-nigeriana Wunmi Mosaku e o ator Delroy Lindo, criado em Londres. A dupla carrega a esperança dos britânicos pelos prêmios de interpretação deste ano.

Ryan Coogler foi indicado para o prêmio de melhor diretor, roteirista e produtor por Pecadores. O filme também concorre ao Oscar de melhor filme.

O Agente Secreto foi indicado aos prêmios de melhor filme, melhor filme internacional e ao recém-criado Oscar de melhor escolha de elenco. Wagner Moura foi indicado para o prêmio de melhor ator e o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso concorre à estatueta de melhor fotografia, por seu trabalho no filme Sonhos de Trem.

Warner Bros Wunmi Mosaku e Michael B. Jordan foram indicados pela sua participação em Pecadores

O crítico de cinema da BBC Rádio 1, Ali Plumb, afirmou que "a última vez em que algum filme relacionado a terror ganhou o prêmio de melhor filme foi no início dos anos 1990, com O Silêncio dos Inocentes. Foi muito tempo atrás."

Ele comentou ter gostado de ver Pecadores conseguir "tantos elogios e aprovações de toda a indústria".

Para ele, Pecadores é "mais do que um simples filme de terror. Embora obviamente haja vampiros envolvidos, existe muito mais do que isso."

A editora de cultura da BBC, Katie Razzall, declarou que "para mim, é a mistura perfeita de thriller de vingança e uma jornada musical sexy e decadente por questões de raça americanas, o bem contra o mal, o poder da música — e a redenção".

"Quem imaginava que a combinação de vampiros, racistas da Ku Klux Klan, gêmeos que já foram gângsteres (ambos interpretados por Michael B. Jordan), folclore do delta do Mississippi e a história do blues poderia dar frutos tão espetaculares?"

O recorde anterior de 14 indicações foi atingido pelo filme A Malvada em 1951, Titanic em 1998 e La La Land: Cantando Estações, em 2018.

Este ano, o recorde de Pecadores foi ainda maior devido à criação de um novo prêmio, de melhor escolha de elenco, embora o número de categorias tenha variado ao longo dos anos.

BBC

Perder a batalha mas ganhar a guerra?

Warner Bros Leonardo DiCaprio foi indicado para o Oscar de melhor ator pelo filme Uma Batalha Após a Outra

Pecadores aborda o espectro do racismo no sul dos Estados Unidos, enquanto Uma Batalha Após a Outra oferece uma noção do atual clima confuso da política americana.

Leonardo DiCaprio foi indicado para melhor ator, por interpretar um revolucionário que combate um regime autoritário nos Estados Unidos, quando seu passado começa a assombrá-lo.

O filme também rendeu indicações para os coadjuvantes Benicio Del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor, além do seu diretor, Paul Thomas Anderson.

Uma Batalha Após a Outra foi considerado favorito para ganhar o prêmio de melhor filme durante toda a estação de premiações — e ainda pode superar Pecadores na entrega da estatueta em março.

O favorito das indicações nem sempre acaba sendo o grande vencedor da noite. Nos últimos 21 anos, o filme com maior número de indicações venceu o prêmio de melhor filme apenas seis vezes.

De qualquer forma, as indicações vieram como uma boa notícia para a Warner Bros, responsável pela produção de Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Afinal, o estúdio está em processo de venda, possivelmente para a Netflix.

Chalamet de olho no primeiro Oscar

A24 Marty Supreme rendeu a Timothée Chalamet a terceira indicação ao Oscar de sua carreira, mas ele ainda não venceu

DiCaprio e Jordan irão enfrentar a forte concorrência de Timothée Chalamet, sério candidato a ganhar seu primeiro Oscar, por interpretar um jogador de tênis de mesa no filme Marty Supreme.

Com 30 anos de idade, ele se tornou o ator mais jovem a receber três indicações ao Oscar desde Marlon Brando (1924-2004).

Neste ano, a categoria de melhor ator é completada por Ethan Hawke, em sua quinta indicação por Blue Moon, e pelo brasileiro Wagner Moura (O Agente Secreto).

Aos 37 anos de idade, Emma Stone se tornou a mulher mais jovem a acumular sete indicações ao Oscar, ao ser reconhecida por Bugonia.

Ela está relacionada para o prêmio de melhor atriz, ao lado de Kate Hudson (Song Sung Blue), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria) e da norueguesa Renate Reinsve (Valor Sentimental). Mas Buckley é considerada franca favorita nesta categoria.

Wagner Moura e Reinsve são dois de quatro atores indicados para o Oscar por filmes não em língua inglesa, o que é mais um recorde na premiação deste ano. Os outros são o sueco Stellan Skarsgård e a atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas, ambos nas categorias coadjuvantes por Valor Sentimental.

Personagens de K-pop vs. estrelas do rock

A animação favorita do público Guerreiras do K-Pop também foi reconhecida nas indicações ao Oscar. O sucesso da Netflix é favorito para ganhar os prêmios de melhor animação e melhor canção pelo supersucesso Golden.

Mas a sequência de Wicked ficou de fora.

No ano passado, o primeiro filme da franquia recebeu 10 indicações. A expectativa era que sua continuação concorresse com Golden pelo prêmio de melhor canção (The Girl in the Bubble) e fosse indicada para prêmios como melhor figurino e maquiagem. Mas nada disso aconteceu.

Nas outras categorias musicais, Nick Cave foi indicado para melhor canção, pela música-título de Sonhos de Trem. Já o guitarrista do Radiohead Jonny Greenwood recebeu a indicação para melhor roteiro original por Uma Batalha Após a Outra.

Outros indicados britânicos incluem o compositor Nicholas Pike, que disputa o prêmio de melhor canção original por Viva Verdi!, e a escritora norte-irlandesa Maggie O'Farrell, que concorre ao Oscar de melhor roteiro pela adaptação do seu romance Hamnet, ao lado da diretora Chloe Zhao.

Zhao passou a ser a segunda mulher a ser indicada para mais de um Oscar de melhor direção, ao lado de Jane Campion. Zhao ganhou o prêmio por Nomadland, em 2021.

Paralelamente, a categoria de melhor documentário inclui Mr. Nobody Against Putin, uma coprodução da BBC Storyville.