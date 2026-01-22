Como a imprensa internacional noticiou indicações de O Agente Secreto ao Oscar: 'Ano excepcional para latino-americanos'

The New York Times descreveu a Tânia Maria como 'o mais novo ícone do Brasil' - (crédito: Reprodução)

As indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026 nesta quinta-feira (22/1) foram destaques na imprensa internacional e especializada, principalmente a inédita indicação de Wagner Moura como melhor ator e o desempenho do filme brasileiro nas categorias centrais.

A revista Variety ressaltou o momento do ator no circuito internacional de prêmios. "O desempenho de Moura no circuito de premiações da crítica tem sido notável nesta temporada", escreveu a publicação.

Para a revista, a indicação Moura ocorre em um contexto mais amplo de valorização do cinema internacional: "um ano excepcional para cineastas e artistas latino-americanos", diz o veículo.

O Los Angeles Times destacou que Wagner Moura "faz história" ao ser o terceiro brasileiro indicado a um Oscar de atuação, ao lado de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

A publicação observou que, caso vença a estatueta em 15 de março, ele será "o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar em uma categoria de atuação".

A dimensão histórica da indicação de Wagner Moura também foi abordada pelo espanhol El País, que conectou o momento do ator ao reconhecimento recente de artistas brasileiros.

"Wagner Moura segue os passos de sua compatriota Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro em 2025 por Ainda Estou Aqui", escreveu o jornal, ao situar o brasileiro numa sequência de premiações internacionais.

O The Hollywood Reporter apontou O Agente Secreto como um dos favoritos ao prêmio de melhor filme internacional e destacou o peso histórico de uma eventual nova vitória brasileira.

"Caso o filme leve para casa o Oscar de melhor filme internacional em 2026, será a primeira vez em quase 40 anos que um país conquista vitórias consecutivas", afirmou a revista.

A publicação acrescentou que "o reconhecimento global de ambos os filmes demonstra a força do cinema brasileiro, dinâmico e diversificado, que recentemente saiu de um período de repressão artística".

Já o Deadline, site de notícias com foco na indústria do entretenimento, colocou o longa de Kleber Mendonça Filho entre os principais destaques internacionais da edição.

"Os títulos internacionais não apenas estiveram presentes, como dominaram as categorias nesta manhã", escreveu o site, citando o filme ao lado do norueguês Valor Sentimental como as produções que lideraram as indicações fora de Hollywood.

O veículo também ressaltou o feito de Wagner Moura: "Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a receber uma indicação ao Oscar de melhor ator", observando ainda que 2026 estabeleceu um recorde de quatro atuações em idiomas não ingleses indicadas ao prêmio.

O Deadline também chamou atenção para a presença do filme brasileiro nas categorias principais. Segundo o site, O Agente Secreto e Valor Sentimental são "o 12º e o 13º filmes em língua não inglesa a serem indicados, no mesmo ano, tanto a melhor filme internacional quanto a melhor filme", um grupo que inclui apenas um vencedor duplo até hoje, Parasita.

A nova categoria de melhor elenco também entrou na cobertura especializada. O site Gold Derby afirmou que "finalmente, o Oscar está celebrando o trabalho essencial dos diretores de elenco" e citou O Agente Secreto como um dos exemplos mais claros dessa mudança.

Para o portal, o fato de o filme ter recebido quatro indicações "demonstra como a Academia está avaliando especificamente esse trabalho".

Entusiamo dos fãs brasileiros

A mobilização do público brasileiro durante o anúncio das indicações virou notícia na NBC News.

"Os fãs brasileiros de 'O Agente Secreto' e de seu astro, Wagner Moura, foram os que demonstraram mais entusiasmo no chat, inundando o espaço com bandeiras do Brasil", escreveu o site.

A emissora acrescentou que "o país sul-americano tem um histórico de levar o Oscar a sério" e lembrou que, no ano anterior, a atuação de fãs nas redes ajudou a impulsionar Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres ao reconhecimento internacional.

Quem também deu destaque à mobilização por likes da torcida brasileira foi o veículo argentino Infobae.

O site afirmou que o filme de Kleber Mendonça Filho amplia o caminho aberto por Ainda Estou Aqui — com as indicações dos dois filmes vividas no Brasil "como se fossem vitórias de futebol", em referência à mobilização popular em torno das campanhas internacionais.

Segundo o texto, os dois longas — "cada um em seu estilo, o de Walter Salles mais estilizado e emotivo, o de Mendonça Filho mais potente e inquietante" — retomam a história recente do país a partir da memória da ditadura militar e são parte de um momento de "auge" do cinema brasileiro no cenário internacional.

"Com suas quatro indicações ao Oscar, O Agente Secreto potencializa o auge do cinema brasileiro em escala global", escreveu o Infobae.

Mesmo sem indicação ao Oscar, a atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana, também recebeu atenção da imprensa estrangeira.

Em uma longa reportagem, o jornal americano The New York Times descreveu a atriz como "o mais novo ícone do Brasil" e destacou que "com apenas 11 minutos em cena, Tânia Maria conquistou críticos internacionais, manchetes de jornais e mais de 100 mil seguidores nas redes sociais".

O jornal ressaltou ainda que a personagem "encarna uma parte familiar e querida da identidade cultural brasileira" e que a atriz "rouba a cena" no thriller político de Mendonça Filho.

O jornal lembrou ainda que O Agente Secreto chega ao Oscar um ano após Ainda Estou Aqui ter rendido ao Brasil sua primeira estatueta de melhor filme internacional.