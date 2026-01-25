Tempestade deixa 670 mil sem energia e cancela milhares de voos

Em 5/6/1988 outra nevasca atingiu São Joaquim. A neve ultrapassou mais de 1,50 metro em alguns locais. Moradores enfrentaram ventos fortes e a neve chegou a 30 cm em pleno centro da cidade, - (crédito: Caio Cesar wikimedia commons )





Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais de 670 mil pessoas nos Estados Unidos ficaram sem eletricidade e quase 10 mil voos foram cancelados neste domingo (25/1), antes de uma tempestade de inverno que ameaça paralisar os estados do leste com uma forte nevasca.

Os meteorologistas disseram que neve, granizo, chuva congelante e temperaturas perigosamente baixas varreriam os dois terços do leste do país neste domingo e durante a semana.

Chamando as tempestades de "históricas", o presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou no sábado as declarações federais de desastre emergencial na Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virgínia Ocidental.

"Continuaremos a monitorar e a manter contato com todos os Estados no caminho dessa tempestade. Fiquem seguros e aquecidos", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

Dezessete Estados e o Distrito de Columbia declararam emergências climáticas, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).

A secretária do DHS, Kristi Noem, em uma coletiva de imprensa no sábado, alertou os norte-americanos a tomarem precauções.

"Vai estar muito, muito frio", disse Noem. "Portanto, incentivamos todos a estocar combustível, estocar alimentos, e vamos superar isso juntos."

"Temos equipes de serviços públicos que estão trabalhando para restaurar a energia o mais rápido possível", acrescentou Noem.

O número de interrupções de energia continuou a aumentar. Na manhã deste domingo, mais de 670 mil clientes dos EUA estavam sem eletricidade, de acordo com o site PowerOutage.US, com mais de 100 mil em Mississippi, Texas, Tennessee e Louisiana. Outros Estados afetados foram Kentucky, Geórgia, Virgínia e Novo México.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou sobre uma tempestade de inverno excepcionalmente expansiva e de longa duração que traria um acúmulo de gelo pesado e generalizado no sudeste, onde "impactos incapacitantes a catastróficos localmente" podem ser esperados.

Os meteorologistas previram temperaturas frias recordes e ventos gelados perigosos descendo ainda mais para a região das Grandes Planícies até segunda-feira.

Mais de 9.990 voos dos EUA programados para domingo foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Mais de 4 mil voos foram cancelados no sábado.

As principais companhias aéreas dos EUA alertaram os passageiros para ficarem atentos a mudanças bruscas e cancelamentos de voos.

No sábado, os operadores da rede elétrica dos EUA intensificaram as precauções para evitar apagões rotativos.