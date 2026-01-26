Israel lança operação para localizar corpo do último refém em Gaza

Membros das forças de segurança israelenses patrulham uma rua durante uma operação militar no bairro de Kafr Aqab, perto de Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 26 de janeiro de 2026 - (crédito: ZAIN JAAFAR / AFP)

As forças de Israel lançaram no domingo (25/1), uma "operação em larga escala" para localizar o corpo do último refém na Faixa de Gaza. Simultaneamente, o gabinete de Israel se reuniu para discutir a possibilidade de abrir a fronteira do território palestino com o Egito em Rafah.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O retorno dos restos mortais do policial Ran Gvili é visto como a remoção do último obstáculo para avançar com a abertura da passagem de Rafah e prosseguir para a segunda fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

"Após a conclusão desta operação, e segundo o que foi acordado com os Estados Unidos, Israel abrirá a passagem de Rafah", informou o governo israelense. Não há uma previsão sobre a duração da operação no território palestino.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular