11 pessoas morrem em ataque armado em campo de futebol no México

Um membro da Guarda Nacional está no local do crime onde pelo menos 11 pessoas foram mortas e outras 12 ficaram feridas durante um ataque armado em um campo de futebol em Salamanca, estado de Guanajuato, México, em 25 de janeiro de 2026 Caption - (crédito: MARIO ARMAS / AFP)

Um ataque armado após uma partida de futebol, no domingo (25/1), deixou 11 mortos e 12 feridos no estado mexicano de Guanajuato, localizado em um corredor industrial no centro do país, assolado pela violência ligada ao crime organizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Homens armados invadiram o local após a partida e atiraram contra os presentes em um campo de futebol de bairro, na cidade de Salamanca, de 160 mil habitantes, informou o prefeito César Prieto.

"As mortes de 11 pessoas foram confirmadas, das quais 10 perderam a vida no local e outra enquanto recebia atendimento médico em um hospital", disse o município em comunicado.

"Da mesma forma, 12 pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo e estão recebendo atendimento médico", acrescentou. Prieto detalhou que entre os feridos há uma mulher e um menor de idade.

As autoridades municipais informaram que forças de segurança realizaram uma operação para localizar os responsáveis.

Esta cidade, onde opera uma importante refinaria da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), viveu um fim de semana conturbado, com a descoberta, na noite de sábado, de quatro sacos com restos humanos.

O prefeito de Salamanca atribuiu essa onda de violência à presença de diversos grupos do crime organizado.

Em Guanajuato atuam principalmente o Cartel de Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), um dos mais poderosos do México.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular