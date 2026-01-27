'O Agente Secreto' é indicado em duas categorias do Bafta, o Oscar britânico - (crédito: BBC Geral)

O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, foi indicado em duas categorias — Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Roteiro — no Bafta, premiação de cinema mais importante do Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (27) em cerimônia na Inglaterra transmitida pelo YouTube.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A premiação será no dia 22 de fevereiro e terá transmissão no Brasil — na TV a cabo, via TNT, e no streaming, pelo HBO Max.

Outros dois artistas brasileiros também estão na disputa do prêmio britânico — Adolpho Veloso, pela fotografia do filme Sonhos de Trem, e Petra Costa, pelo documentário Apocalipse nos Trópicos.

O filme de Veloso, uma produção americana, acompanha um lenhador no oeste americano durante o início do século 20 enquanto enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Já o de Costa mostra as relações entre o movimento evangélico e a política nos últimos anos.

O Agente Secreto se passa durante a ditadura militar e acompanha um professor universitário, Marcelo, papel de Moura, que foge de uma ameaça de morte no Recife.

O longa-metragem, que também concorre ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator (para Wagner Moura), agora também entra na competição britânica.

Termômetro do Oscar?

Ser indicado, premiado ou esnobado pelo Bafta diz pouco sobre as chances de um filme no Oscar, já que o corpo de votantes de cada premiação é diferente.

Na temporada de premiações do ano passado, Ainda Estou Aqui — o drama de Walter Salles protagonizado por Fernanda Torres — deu o primeiro Oscar ao Brasil, mas não se saiu bem no Bafta.

A premiação britânica até indicou o longa-metragem brasileiro — sobre o deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar —, mas deu o troféu de Melhor Filme em Língua Estrangeira para Emilia Pérez.

O inverso também já aconteceu. Em 1999, Central do Brasil venceu como Melhor Filme em Língua Estrangeira, mas não teve o mesmo sucesso no Oscar, no qual também havia sido indicado pela mesma categoria.

Em 2004, o mesmo aconteceu com Cidade de Deus, que venceu o Bafta de Melhor Edição, trabalho de Daniel Rezende, mas não ganhou Oscar.