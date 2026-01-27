Quem é o general mais poderoso do Exército da China, acusado de traição e demitido por Xi Jinping

Liu Zhenli (à esquerda) and Zhang Youxia (o segundo a partir da direita) devem ser presos - (crédito: Reuters)

O alto escalão do Exército de Libertação Popular — a ala militar do Partido Comunista Chinês — está em frangalhos.

A demissão do general Zhang Youxia, o mais importante da China, e de outro oficial militar de alta patente, Liu Zhenli, gerou questionamentos sobre a capacidade bélica do país, para tomar Taiwan à força ou se envolver em outro grande conflito.

Zhang, de 75 anos, era vice-presidente da comissão militar central, parte do Partido Comunista liderado por Xi Jinping, que controla as Forças Armadas. O grupo, geralmente composto por cerca de sete pessoas, foi reduzido a dois membros: Xi e o general Zhang Shengmin. Os outros foram destituídos em uma repressão "anticorrupção".

A comissão militar central é responsável pelo controle de milhões de militares, e o fato de ela ter apenas dois integrantes é algo sem precedentes, segundo Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute.

"O Exército Popular de Libertação está em desordem", disse ele à BBC, acrescentando que as Forças Armadas agora têm "uma grande lacuna de liderança".

"Há muitos rumores circulando. Não sabemos, neste momento, o que é verdade e o que é mentira, mas certamente é ruim para Xi Jinping, para sua liderança e controle sobre o Exército Popular de Libertação", ele acrescentou.

O professor associado Chong Ja Ian, da Universidade Nacional de Singapura, também disse não ter certeza do motivo da queda de Zhang.

"Há de tudo, desde vazamento de segredos nucleares para os Estados Unidos até conspiração para um golpe e lutas internas entre facções. Há até rumores de um tiroteio em Pequim", afirmou.

"Mas a queda de Zhang e Liu, somado às especulações desenfreadas, destacam duas coisas: que Xi permanece inatacável e que existem limitações significativas de informação em Pequim, o que alimenta a incerteza e essas especulações."

O anúncio de que Zhang e Liu estavam "sob investigação" também afirmou que eles foram acusados ??de "graves violações da disciplina e da lei", um eufemismo para corrupção, na visão do Diário do Exército Popular de Libertação.

Em um editorial, o veículo escreveu que essa medida mostrou a abordagem de "tolerância zero" do Partido Comunista para "punir a corrupção, não importa quem seja ou quão alto seja o seu cargo".

As alegações contra os generais não foram divulgadas ao público e podem nunca ser. No entanto, o fato de eles terem sido postos sob investigação indica que devem ser presos.

O editorial do Diário do Exército Popular de Libertação atribui culpa a Zhang e a Liu. "Eles traíram gravemente a confiança e as expectativas do Partido Comunista" e "desrespeitaram e minaram a comissão militar central".

O ataque aos generais pode estar relacionado à corrupção, mas também a jogos de poder, levando em consideração demissões feitas no passado.

A China enfrentava corrupção quando Xi Jinping chegou ao poder em 2013, mas seu líder também foi acusado de usar sua campanha anticorrupção, mobilizando as temidas equipes de inspeção disciplinar do Partido Comunista, para eliminar rivais políticos e integrantes do governo que não eram totalmente leais a ele.

Isso deu a Jinping um nível de controle incontestável, algo que não era visto desde Mao Tsé-Tung, que chegou ao poder em 1949.

No entanto, esse tipo de acontecimento também pode ser contraproducente. Nas Forças Armadas, um clima de suspeita pode levar a decisões cautelosas demais, até fracas, na visão de alguns.

O pai de Zhang foi um revolucionário próximo do pai de Jinping. O general tem uma longa história com o presidente, e o fato de eles serem vistos como aliados antes da turbulência dos últimos dias agravou a situação, devido à crença de que ninguém está a salvo.

Zhang também era um dos poucos oficiais superiores do Exército Popular de Libertação com experiência em combate, o que torna sua perda significativa para as Forças Armadas.

Sua remoção também representa problemas de longo prazo para Xi, segundo Morris. Xi pode ter reafirmado sua autoridade, mais uma vez, mas a turbulência significa atritos contínuos, ele afirma. "Certamente é uma imagem ruim para Xi, e acho que haverá uma turbulência significativa nos próximos anos."

A queda dos generais também põe em xeque a camada mais baixa de oficiais, que podem ter medo de perder seus cargos. Tudo isso em um momento em que Pequim está aumentando a pressão sobre Taiwan com ameaças de tomar à força a ilha autogovernada.

Os analistas ainda avaliam o quanto essas demissões podem impactar o desejo de retomar controle sobre Taiwan.

"Não vai prejudicar as ambições de controlar Taiwan. Isso depende do Partido Comunista como um todo e de Xi especificamente", disse Chong, o professor da Universidade Nacional de Singapura.

"As demissões impactam decisões operacionais. Sem os principais militares ou com militares intimidados, as decisões sobre escalada e a agressão contra Taiwan se concentrarão ainda mais em Xi e suas preferências."

Colaborou Yvette Tan, da BBC