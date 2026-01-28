O relato de uma mãe após seus três filhos morrerem em lago congelado: 'Eu era uma só. Não consegui salvá-los'

Hangaman disse que pediu aos filhos para ficar longe da água - (crédito: AFP)

Esta história contém informações que alguns leitores podem achar pertubadoras.

Três irmãos morreram em Bonham, no norte do Texas, Estados Unidos, depois de caírem em um lago congelado em uma propriedade privada na última segunda-feira (26/1).

Cheyenne Hangaman, mãe das crianças, disse que tentou resgatá-los tirando os três da água e colocando no gelo, mas a superfície continuava quebrando.

"Eles eram três e eu era uma só... é por isso que não consegui salvá-los", disse à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.

Ela descreveu seus filhos — de 6, 8 e 9 anos — como cheios de personalidade, e pediu às famílias que "se certifiquem de abraçar seus filhos com força e sempre dizer que os amam".

Hangaman, que tem seis filhos, soube do acidente quando a filha correu até ela gritando que os irmãos haviam caído na água.

As crianças estavam brincando perto do lago, que fica a cerca de 30 metros da casa onde a família estava.

O mais novo caiu primeiro depois de tentar "patinar" na camada de gelo da água, segundo Hangaman, acrescentando que os dois irmãos mais velhos pularam na água atrás dele.

"Quando eu os vi, eles estavam se debatendo e eu sabia que os corpos deles já estavam em choque. A água estava gelada", afirmou.

'Tentei lutar'

Enquanto tentava salvá-los, ela começou a ter dificuldades e foi resgatada por um vizinho.

"Eu tentei lutar pela vida dos meus filhos, mas tive que vê-los se debatendo e afogando. E eu não consegui ajudá-los", disse.

O vizinho, um treinador de futebol da escola onde os garotos estudavam, ouviu os gritos e conseguiu puxar a mãe de dentro da água.

"Ele disse que ouviu os gritos e pedidos de socorro e veio correndo. Meu amigo tinha uma corda me puxou para fora com ela", contou Hangaman.

Em comunicado, a polícia local informou que os dois meninos mais velhos foram retirados da água primeiro por equipes de emergência e um vizinho, e levados para um hospital da região.

Já o mais novo, de 6 anos, teve o corpo recuperado depois de "uma extensa busca na lagoa".

Handout/AFP Da esquerda para direita: Kaleb, Howard e EJ eram cheios de personalidade, segundo a mãe

As autoridades não divulgaram os nomes das crianças, mas membros da família os identificaram como Howard Doss, 6 anos, Kaleb Doss, 8, e EJ Doss, 9.

Ao falar sobre os filhos, Hangaman disse que EJ sonhava em se tornar um estrela do futebol americano, que Kaleb adorava dançar e cantar, e que o mais novo, Howard, "amava fazer as pessoas rirem".

A escola que os garotos frequentavam disse que todos estavam "devastados por essa perda inimaginável" em uma carta enviada para a família — e vista pela CBS News — e que psicólogos estariam disponíveis para atender alunos e funcionários.

As mortes das crianças ocorrem em meio a uma tempestade de inverno que atingiu diversas partes dos Estados Unidos, incluindo o Texas, na última semana, matando mais de 20 pessoas e deixando milhares sem energia elétrica.