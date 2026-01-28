Avião cai na Colômbia e mata deputado e outras 14 pessoas: o que se sabe

O deputado Diógenes Quintero é uma das 15 pessoas que estavam a bordo do avião que caiu - (crédito: Congresso da Colômbia)

Um avião caiu nesta quarta-feira (28/1) em uma região montanhosa no nordeste da Colômbia. Todos as 15 pessoas que estavam a bordo morreram, segundo autoridades locais.

Entre os passageiros estava o deputado Diógenes Quintero, do Partido U — que emitiu um comunicado lamentando sua morte.

Também estava Carlos Salcedo, candidato às eleições legislativas de março, segundo fontes políticas e do Congresso citadas pela agência Reuters.

O avião fazia a rota entre as cidades de Cúcuta e Ocaña, próximo à fronteira com a Venezuela.

Os destroços foram encontrados em uma área montanhosa do município de Playa de Belén, segundo um comunicado divulgado pela companhia aérea Satena, que também confirmou o envio de uma equipe ao local do acidente.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A aeronave é um bimotor Beechcraft 1900, que havia sido reportado como desaparecido horas antes pela companhia aérea estatal Satena e pela Aeronáutica Civil.

As buscas pelo avião se concentraram em uma região com plantações de folha de coca, matéria-prima para a cocaína, e presença de grupos armados ilegais, como a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

'Solidariedade do governo'

Inicialmente, a ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, informou em coletiva de imprensa que o governo havia enviado uma equipe de segurança aeronáutica ao local do acidente.

Segundo a Ministra Rojas, havia 13 passageiros e 2 tripulantes a bordo da aeronave. "Os protocolos correspondentes foram acionados", afirmou.

Em uma publicação no X, o Ministério dos Transportes manifestou "solidariedade e respeito às famílias das vítimas".

"A Autoridade de Aeronáutica Civil iniciará uma investigação técnica para determinar as causas do acidente", acrescentou.

Minutos depois, a companhia aérea Satena divulgou os primeiros detalhes do desaparecimento, informando que o voo NSE 8849 havia decolado por volta das 11h42 do Aeroporto Internacional Camilo Daza, em Cúcuta.

Por meio de um comunicado, a empresa especificou que a aeronave tinha previsão de pousar por volta das 12h05, porém, o último contato com o controle de tráfego aéreo foi registrado às 11h54 do dia 28 de janeiro.

A aeronave envolvida é um Beechcraft 1900, matrícula HK4709, operado pela empresa SEARCA.

"A SATENA tem mobilizado todos os recursos disponíveis, em coordenação com o Centro de Comando e Controle da Força Aeroespacial Colombiana e a Diretoria de Investigação Técnica e de Acidentes da Autoridade de Aeronáutica Civil, para realizar as buscas pela aeronave", declarou a companhia.

A Satena é uma companhia aérea estatal colombiana cujas rotas frequentemente abrangem áreas pouco conectadas da Colômbia.

Após a localização dos destroços, o ministro do Interior, Armando Benedetti, expressou suas "condolências à família do deputado Diógenes Quintero, do candidato Carlos Salcedo e dos demais ocupantes e tripulantes da aeronave da Satena que caiu nesta quarta-feira, resultando tragicamente na morte de todos a bordo".

O ministro do Trabalho, Antonio Sanguino, lembrou Quintero como "um amigo, compatriota e companheiro na causa da paz e da mudança".

Ele afirmou que "Diógenes era um deputado comprometido, um representante do movimento pela paz e um líder dedicado à transformação da região de Catatumbo".

O parlamentar atuou como presidente da Comissão de Paz da Câmara dos Deputados e fez parte da coligação Governo Mudança no Congresso da República.

"Minhas condolências à sua família e às famílias de todos aqueles que perderam suas vidas neste trágico evento", declarou Sanguino.