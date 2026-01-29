O que se sabe sobre a 'pior enchente em uma geração' em Moçambique, que já matou mais de 100 pessoas

Muitas áreas do sul e do centro de Moçambique estão submersas após duas semanas de chuvas contínuas - (crédito: EPA/Shutterstock)

Dezenas de milhares de pessoas em Moçambique estão sendo resgatadas enquanto as águas continuam a devastar o país africano. É a pior enchente em uma geração.

Equipes do Brasil, da África do Sul e do Reino Unido têm ajudado nas operações de resgate.

"Para mim, esta é a primeira vez que passo por uma calamidade desta magnitude. Os mais velhos dizem que um desastre semelhante ocorreu na década de 1990", afirma Tomaz Antonio Mlau, mecânico de 24 anos.

Mlau e sua família, que moram perto de Marracuene, uma cidade a 30 km ao norte da capital, Maputo, acordaram e encontraram sua casa inundada depois que o rio Inkomati transbordou.

"Quando um barco de resgate chegou algumas horas depois, não hesitamos em embarcar e nos refugiar na cidade de Marracuene", disse ele, acrescentando que tiveram que abandonar todos os seus pertences e só conseguiram levar uma muda de roupa.

Mlau, sua esposa e seus dois filhos encontraram refúgio em um dos seis centros — escolas e igrejas — que até agora estão abrigando cerca de 4.000 pessoas.

Muitos dos que estão na escola Gwazamutini são agricultores de áreas de baixa altitude, de criação de gado e arrozais.

"Perdemos tudo nas enchentes, incluindo casas, televisores, geladeiras, roupas e gado — bovinos, cabras e porcos. Nossas fazendas estão submersas. Sou agricultor. Cultivo arroz de qualidade", diz Francisco Fernando Chivindzi, de 67 anos.

A casa dele fica em Hobjana, um dos vários bairros inundados entre a margem esquerda do rio Incomati e a estância turística costeira de Macaneta. A cidade de Marracuene fica na margem direita do rio.

EPA/Shutterstock Mais de 650.000 pessoas foram afetadas pela subida das águas

"As águas da enchente atingiram níveis que não esperávamos. Nunca tivemos uma enchente dessa magnitude em toda a minha vida", disse Chivindzi.

"Estamos felizes por estar aqui em terra firme. Mas estamos muito preocupados por ter deixado todos os nossos pertences para trás."

O agricultor expressou sua gratidão aos proprietários dos barcos que vieram ajudá-lo e aos seus vizinhos gratuitamente — e fez um apelo para que outros se salvem.

"Ouvimos dizer que ainda há algumas pessoas resistindo, agarradas às copas das árvores e aos telhados. Gostaria que elas atendessem aos socorristas e se juntassem a nós neste abrigo temporário. Devemos valorizar a vida mais do que os bens materiais", disse ele.

Reuters Algumas pessoas relutam em abandonar suas propriedades, mesmo com o nível da água continuando a subir

Shafee Sidat, prefeito de Marracuene, durante a sua visita à Escola Secundária de Gwazamutini no sábado, relatou a mesma situação.

"Ainda temos pessoas para resgatar e algumas se recusam a abandonar as áreas de risco. Isso é um desafio. Estimamos que mais de 10.000 pessoas sejam afetadas em Marracuene", disse ele.

Pelo menos 642.122 pessoas foram afetadas no país desde 7 de janeiro pelas inundações, especialmente nas regiões sul e centro, com 12 mortes registradas até o momento, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres.

Jose Tembe/BBC O prefeito Sidat teme que a situação piore devido às fortes chuvas na vizinha África do Sul, onde nasce o rio Inkomati

No total, 125 pessoas morreram em Moçambique desde o início da estação chuvosa, em outubro.

O prefeito Sidat teme que a situação piore devido às fortes chuvas na vizinha África do Sul, onde nasce o rio Inkomati.

"Estamos preocupados com as descargas de uma barragem sul-africana no rio Inkomati. Nossa cidade é a última rio abaixo", disse o prefeito.

"Antes de desaguarem no Oceano Índico, as águas inundam as machambas (terras agrícolas), casas e áreas de pastagem aqui nas zonas baixas."

Reuters As forças armadas têm supervisionado os esforços de resgate.

Algumas imagens aéreas mostram água até onde a vista alcança. Centenas de famílias continuam isoladas.

Todos os veículos foram proibidos de circular nas estradas entre as províncias de Maputo e Gaza, a norte.

AFP/Getty Images As principais estradas foram cortadas no sul do país.

O ministro dos Transportes, João Matlombe, explicou que isso se deveu ao fato de que as principais estradas, em particular a N1, que atravessa todo o país e é a única ligação ao norte, ficaram inundadas.

A suspensão já está causando escassez e aumentos de preços, incluindo de alimentos básicos, coco e combustível, até mesmo em locais tão distantes como a cidade de Tete, a mais de 1.500 km de Maputo.

EPA/Shutterstock Muitos dos resgatados só conseguiram trazer consigo uma pequena bolsa com seus pertences.

Para os que estão nos abrigos em Marracuene, a alimentação também é um desafio.

"Ainda não há comida suficiente para comer", disse Aninha Vicente Mivinga, que tem dois filhos, de dois e cinco anos.

"No primeiro dia, nesta sexta-feira, quase não havia nada para comer. Foi doloroso ver as crianças dormindo sem nada para comer, exceto biscoitos. Hoje as coisas melhoraram", disse.

Mivinga, que é policial e cultiva a terra em seu tempo livre, descreveu como estava trabalhando na cidade de Marracuene quando as enchentes atingiram sua casa em Hobjana.

A mulher de 32 anos tomou a precaução de levar seus filhos para ficar com familiares que moravam em terrenos mais altos por causa da chuva contínua, mas mesmo eles foram afetados.

"Fiquei horrorizada ao saber que meus filhos e outros membros da família estavam em meio às enchentes e corriam risco de vida. Fiquei arrasada e completamente abalada, disse. "Mas eles foram trazidos para um local seguro."

Reuters Algumas pessoas não têm certeza se devem voltar para suas casas quando as águas baixarem.

"É a primeira vez desde que nasci que somos afetados por uma enchente dessa magnitude."

Mivinga disse que os alunos deveriam retomar as aulas em breve e que gostaria que as autoridades encontrassem uma acomodação alternativa permanente.

Centenas de pessoas estão atualmente acampadas nas salas de aula, usando um pano como roupa de cama para se deitar.

Jose Tembe/BBC O prefeito Shafee Sidat, vestindo uma camiseta verde, visitou a Escola Secundária Gwazamutini no sábado para supervisionar os esforços de ajuda humanitária.

"Quando as águas baixarem, acredito que todos vão querer voltar para casa, mas é muito arriscado. Se ao menos as autoridades pudessem nos dar outro lugar em terreno mais seguro. Voltaríamos à área de risco apenas para cultivar, mas viveríamos em terreno mais seguro", disse a policial.

A ministra da Educação, Samaria Tovela, já deu a entender que o gabinete irá considerar o adiamento do início do ano letivo de 2026, inicialmente previsto para a próxima semana, "para permitir que as vítimas das inundações continuem a utilizar as escolas como centros de acolhimento, especialmente nas províncias de Maputo e Gaza, as mais afetadas neste momento".

EPA/Shutterstock Algumas áreas da capital, Maputo, também estão submersas.

Chivindzi, que não tem certeza se as águas da enchente vão baixar antes do retorno às aulas, está determinado a voltar para casa.

"Vamos recomeçar a vida do zero", diz o agricultor.

Mlau, que não consegue chegar à oficina onde trabalha, está menos seguro quanto ao futuro e aos riscos de recomeçar no mesmo lugar.

"Mesmo que as águas baixem, não tenho certeza se voltarei para lá."