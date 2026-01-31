As conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre Lula: 'Prisioneiro político mais importante do mundo'

Email atribuído a Noam Chomsky e enviado a Jeffrey Epstein aparece em novos arquivos divulgados pelo governo dos EUA - (crédito: Reprodução)

Em setembro de 2018, o linguista e filósofo americano Noam Chomsky teria comunicado a Jeffrey Epstein por email que estava no Brasil com sua mulher, envolvidos com atividades do movimento Lula Livre, que pedia a libertação do presidente brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Chomsky mantinha longas conversas com o financista americano e chegou a ser convidado por ele para ficar em suas casas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A comunicação está entre os documentos divulgados na última sexta-feira (30/1) pelo Departamento de Justiça dos EUA, relacionados ao caso Epstein, criminoso sexual condenado nos Estados Unidos e morto em 2019.

"No Brasil, muito envolvido em atividades do 'Lula Livre' (Valeria e eu o visitamos na prisão ontem) e outros compromissos", diz o email atribuído a ele, que está entre os arquivos. Valeria é a esposa de Chomsky.

Chomsky havia visitado Lula na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, onde o então ex-presidente cumpria pena — Lula ficou 580 dias preso e foi impedido de disputar as eleições presidenciais em 2018. Em 2021, teve suas condenações na operação Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista havia sido considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o STF anulou essas condenações por entender que Lula não teve seus direitos respeitados ao longo dos processos conduzidos pelo então juiz Sergio Moro.

Não é a primeira vez que a relação entre Lula e Chomsky e entre Chomsky e Esptein aparece nos arquivos.

Em novembro, quando outros documentos foram divulgados, um dos arquivos mostrava uma mensagem atribuída a Epstein que citava uma suposta ligação telefônica dele com Chomsky junto de Lula, ainda na prisão.

"Chomsky me ligou com Lula. Da prisão. Que mundo."

Reprodução Email atribuído a Noam Chomsky e enviado a Jeffrey Epstein aparece em novos arquivos divulgados pelo governo dos EUA

À época, Valéria Chomsky negou à imprensa que o marido tenha intermediado uma ligação entre o empresário e Lula.

Ela afirmou à CNN Brasil que a alegação era "infundada e mentirosa", que eles tiveram de deixar os aparelhos celulares na recepção e que foram revistados pela Polícia Federal antes de iniciar a visita.

O Palácio do Planalto também negou, em uma nota enviada à CNN Brasil, que a ligação tenha acontecido.

Em outro email, que também veio à tona agora, de dezembro de 2018, Chomsky descreveu Lula a Epstein como "o prisioneiro político mais importante do mundo".

"Acho que, de alguma forma, somos animais sociais. Valeria e eu vimos um caso muito triste disso recentemente. Conseguimos visitar Lula, o prisioneiro político mais importante do mundo, preso logo antes da eleição que ele provavelmente venceria, na última etapa do golpe da direita que vem ocorrendo há vários anos."

Reprodução Chomsky diz a Epstein, em 2018, que Lula é o prisioneiro político mais importante do mundo

Chonsky disse a Epstein, segundo esses arquivos, que as acusações contra Lula eram ridículas.

"Ele está em confinamento solitário, sem acesso a qualquer material impresso, com direitos de visita muito limitados, uma TV sintonizada em um canal do governo e sem o direito de fazer qualquer declaração pública. A sentença é de 12 anos, mas com o atual governo neofascista no poder, ele pode sucumbir a alguma 'doença misteriosa'. É chocante a falta de atenção do mundo a isso".

A troca de emails parece ser uma longa conversa sobre os efeitos do isolamento e da necessidade humana de interação social.

Na mesma conversa, Chomsky aconselha Epstein a não publicar um artigo de opinião no jornal americano The Washington Post, em que ele tentaria defender o acordo polêmico que fez em 2008 com os promotores que o investigavam.

"Acho que a reação será do tipo 'onde há fumaça, há fogo'", aconselhou ele.

Epstein conseguiu, à época, evitar acusações federais de tráfico sexual, aceitando 13 meses de prisão. Em 2019 o caso voltou à tona, ele voltou a ser preso e foi encontrado morto em sua cela em agosto.

Reprodução Conversa cita suposta ligação de Chomsky a Epstein com Lula na prisão, em 2018; Planalto e Valeria Chomsky negam que ligação tenha acontecido

O alerta de Epstein a Steve Bannon sobre relação entre Chomsky e Lula

Reprodução Registro entre encontro de Noam Chomsky e Steve Bannon aparece em novos arquivos divulgados pelo governo americano no caso Epstein

Em outro arquivo divulgado pelo governo americano, há uma conversa entre Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente americano, Donald Trump, e estrategista político, e Epstein, que também menciona Lula e Chomsky.

"Estou em Tucson (cidade no Arizona). Chomsky pode se encontrar amanhã à tarde?".

Epstein diz que vai avaliar, mas avisa a Bannon.

"A esposa dele é brasileira, então vá com calma ao falar de Bolsonaro. Eles [o casal Chomsky] são amigos do Lula. Mas ele é uma figura icônica e não se deve perder a chance de conversar sobre história e política. Vou colocar vocês em contato por email, para que possam se coordenar diretamente."

Reprodução Mensagem atribuída a Epstein mostra conversa com Steve Bannon sobre Lula e Chomsky

"Ele vai querer saber se você está do lado dos pequenos: corte de impostos, ataques à saúde pública e as ameaças bolsonaristas aos trabalhadores organizados", teria dito Epstein a Bannon, antes do encontro.

Na sequência da conversa, Bannon confirma que o encontrou e que ele era um "grande cavalheiro". Enviou, em seguida, uma imagem dos dois rindo. "Brilhante, mas fraco em alguns fatos básicos", diz Bannon.

Reprodução

Qual era a relação de Noam Chomsky com Jeffrey Epstein?

A relação próxima entre Epstein e Chomsky tornou-se mais evidente por meio dessas mensagens divulgadas nos últimos meses.

Epstein teria usado suas habilidades financeiras para ajudar o linguista. Eles trocaram várias mensagens ao longo dos anos e Epstein o convidou para ficar em suas casas.

Segundo Barry Levine, autor de um livro sobre a rede de Epstein, Chomsky era um dos famosos clientes financeiros de Epstein, muitos dos quais Epstein ajudou a economizar bilhões de dólares.

Ele afirmou à BBC, em novembro de 2025, que Epstein conseguiu fazer isso porque "entendia o código tributário e as finanças, em certa medida, melhor do que talvez as pessoas mais bem pagas de Wall Street".

Em uma carta de apoio sem data incluída no acervo de e-mails, Chomsky elogiava Epstein, dizendo que os dois tinham mantido "muitas discussões longas e frequentemente profundas".

O linguista de 97 anos disse anteriormente ao Wall Street Journal que Epstein o ajudou a transferir dinheiro entre contas sem "um centavo de Epstein".

"Eu o conhecia e nos encontrávamos ocasionalmente", disse ele.

"O que se sabia sobre Jeffrey Epstein era que ele havia sido condenado por um crime e cumprido sua pena. De acordo com as leis e normas dos EUA, isso resulta em uma ficha limpa."