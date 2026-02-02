Homem com projétil alojado no reto é operado em hospital

Um hospital de Toulouse, no sul da França, atendeu no fim de semana um homem de 24 anos com um projétil alojado no reto. A cirurgia exigiu a mobilização de uma equipe especializada em desativação de explosivos.

O caso ocorreu na noite de sábado no hospital Rangueil. Segundo o jornal local La Dépêche du Midi, o paciente informou à equipe médica que havia inserido um objeto no corpo. Durante o procedimento cirúrgico, os médicos identificaram que se tratava de um “projétil de coleção” com cerca de 20 centímetros.

Diante da situação, a equipe médica acionou o esquadrão antibombas. Um funcionário do hospital, que pediu anonimato, confirmou as informações à agência France-Presse (AFP). O Corpo de Bombeiros e o hospital não divulgaram mais detalhes sobre o objeto ou o estado de saúde do paciente.

Os serviços de emergência informaram que bombeiros foram enviados ao local para garantir a segurança contra incêndios durante a atuação da equipe de desativação. De acordo com eles, “um artefato explosivo foi neutralizado”.

*Com informações da AFP