A onda de calor extremo que coloca 6,5 milhões de brasileiros em alerta vermelho - (crédito: BBC)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve atingir 511 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a partir desta terça-feira (3/2).

As principais áreas atingidas serão as regiões oeste e norte de Santa Catarina; sudoeste, noroeste, nordeste e centro do Rio Grande do Sul; e as regiões sudoeste, centro e sudeste do Paraná. As capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba e o litoral dos três Estados não serão atingidos pela onda de calor.

Ao todo, a população destes 511 municípios é de mais de 6,5 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.

O alerta vermelho é o de maior gravidade na escala do Inmet e indica situação de grande perigo.

Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199.

Uma onda de calor é quando as temperaturas máximas ficam pelo menos 5°C acima da média histórica por cinco dias ou mais consecutivos, segundo critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) seguidos pelo Inmet.

O alerta vermelho do Inmet para esses municípios vale até sexta-feira (6/2).

Para outras partes do país, o Inmet prevê que as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país ao longo do mês de fevereiro.

Nas regiões Norte e Sudeste, existe expectativa de chuvas acima da média durante o mês. Já no Sul e Centro-Oeste, haverá chuvas abaixo da média histórica.

Cuidados com a saúde

O Inmet alerta que ondas de calor aumentam o risco de desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias.

Sensações de cansaço, lentidão, tontura e mal-estar podem ser sinais de que o corpo está tendo dificuldade para lidar com o excesso de calor, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna.

No caso da exposição ao calor, a primeira reação do organismo é dissipar calor através do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente.

No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao superaquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos.

A recomendação das autoridades é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e buscar ambientes ventilados sempre que possível. Em caso de sintomas mais intensos, a orientação é procurar atendimento médico ou acionar a Defesa Civil.

Chuvas fortes em São Paulo

Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas mais fortes devem ocorrer nesta terça-feira (3/2), principalmente no oeste, próximo à divisa com o Paraná.

Modelos meteorológicos indicam forte chuva nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba e Bauru.

Segundo a Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá plantão 24 horas durante o período e o Gabinete de Crise funcionará em formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas. Se a situação piorar, o gabinete passará para a modalidade presencial.