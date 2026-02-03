Trump quer indenização de US$ 1 bilhão de Harvard

"O futuro, não queremos ter mais nada a ver com a Universidade de Harvard", escreveu Trump - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (2/2) que seu governo deseja uma indenização de 1 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais) de Harvard, depois que o jornal The New York Times informou que a universidade havia obtido concessões na negociação que mantém com o governo.

"Agora estamos buscando 1 bilhão de dólares de indenização e, no futuro, não queremos ter mais nada a ver com a Universidade de Harvard", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Funcionários do governo Trump acusaram Harvard e outras universidades de promover a chamada ideologia "woke" e de não proteger de maneira suficiente os estudantes judeus durante as manifestações pró-Palestina, apresentando denúncias legais e exigindo pagamentos exorbitantes.

Críticos apontaram uma campanha de pressão do governo sobre as universidades liberais.

O NYT informou na segunda-feira que Trump havia retirado as exigências de sua administração de um pagamento de 200 milhões de dólares (1,05 bilhão de reais) por parte de Harvard, após negociações prolongadas.

Trump disse a jornalistas em setembro que as negociações estavam próximas de chegar a um acordo de 500 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais) com Harvard, que incluiria, como parte da negociação, a abertura de escolas profissionalizantes.

"Eles queriam um conceito complexo de treinamento profissional, mas a proposta foi rejeitada por ser totalmente inadequada e, em nossa opinião, ineficaz", afirmou Trump na mensagem publicada na noite de segunda-feira.