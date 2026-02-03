'Você se considera o demônio em pessoa?': a entrevista inédita com Jeffrey Epstein, que faz parte dos milhões de arquivos divulgados nos EUA

Os arquivos incluem detalhes sobre o período que Jeffrey Epstein passou na prisão - (crédito: Getty Images)

Imagens recentemente divulgadas nos EUA mostram o bilionário Jeffrey Epstein — criminoso sexual condenado e morto em 2019 — sorrindo em uma entrevista e respondendo: "Tenho um bom espelho", quando questionado se ele se considerava "o demônio em pessoa".

O vídeo completo, com quase duas horas de duração, mostra Epstein respondendo a perguntas de um entrevistador.

Não foi revelado quem fez as perguntas, nem quando ou por que a gravação foi feita.

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou na semana passada milhões de novos arquivos relacionados a Epstein — a maior liberação de documentos feita pelo governo desde que uma lei do ano passado passou a obrigar o acesso público ao material.

Três milhões de páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos foram disponibilizados ao público no final de janeiro.

"Por que você diria isso?", pergunta Epstein ao entrevistador desconhecido, que responde: "Porque você tem todos os atributos. Você é incrivelmente inteligente".

"O diabo é inteligente?", rebate Epstein.

"O diabo é brilhante", diz seu interlocutor.

Em um trecho, Epstein também é questionado sobre sua riqueza e perguntado se seu dinheiro é "sujo".

"Não, não é", responde ele. Quando perguntado por que não é, o financista condenado responde: "Porque eu ganhei esse dinheiro".

'A ética é uma questão complexa'

"Mas você ganhou isso aconselhando as piores pessoas do mundo, certo? Pessoas que fazem coisas terríveis só para ganhar mais dinheiro", rebateu o entrevistador.

"Ética é sempre uma questão complexa", respondeu Epstein, antes de afirmar que doou dinheiro para "ajudar a erradicar a poliomielite no Paquistão e na Índia".

Mais tarde, o entrevistador perguntou se ele era um "predador sexual de Classe Três".

"Nível 1… Sou o mais baixo", respondeu Epstein.

"Mas um criminoso?", perguntou o entrevistador.

"Sim", concordou Epstein.

O vídeo é um dos milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Muitos deles contêm trechos censurados. A lei exige que as censuras sejam feitas apenas para proteger as vítimas ou informações sob investigação. Também exige um resumo do que foi censurado e sua base legal.

Epstein morreu em agosto de 2019 na prisão enquanto aguardava julgamento por acusações em um caso de tráfico sexual.

Em 2008, Epstein fez um acordo judicial com promotores na Flórida, depois que os pais de uma menina de 14 anos disseram à polícia que ele havia abusado sexualmente de sua filha em Palm Beach.

Fotos de meninas foram encontradas em diversas partes da casa de Epstein, e ele foi condenado por aliciar uma menor para prostituição, sendo registrado como agressor sexual. Ele escapou de uma longa pena de prisão graças a um acordo com na Justiça.

Os arquivos também detalham o período de Jeffrey Epstein na prisão — incluindo um laudo psicológico — e sua morte enquanto estava encarcerado, juntamente com registros da investigação sobre Ghislaine Maxwell, assistente de Epstein que foi condenada por ajudá-lo a traficar menores de idade.

Há também e-mails entre Epstein e figuras proeminentes da elite.

Muitos dos e-mails e documentos são de mais de uma década atrás, evidenciando os relacionamentos de Epstein com outras pessoas durante seus problemas com a Justiça.