EUA dizem ter abatido drone iraniano que voava em direção a porta-aviões - (crédito: BBC Geral)

Um drone iraniano foi derrubado depois de "se aproximar de forma agressiva" de um porta-aviões americano no Mar da Arábia nesta terça-feira (3/2), segundo um porta-voz das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um caça F-35C, que decolou do navio de guerra USS Abraham Lincoln, abateu o drone "em legítima defesa" para proteger o porta-aviões e seu pessoal, afirmou o porta-voz do Comando Central dos EUA, capitão Tim Hawkins.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A embarcação estava a aproximadamente 800 km da costa iraniana quando o drone se aproximou com "intenção pouco clara".

Nenhum equipamento americano foi danificado e nenhum militar ficou ferido.

O episódio ocorre enquanto os Estados Unidos continuam a reforçar sua presença militar na região, em meio a fortes tensões entre Washington e Teerã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou adotar medidas militares contra o Irã caso o país não negocie um acordo para restringir seu programa nuclear.

Ele já havia levantado a possibilidade de intervir durante a repressão violenta de Teerã contra manifestações antigovernamentais.

Após a derrubada do drone iraniano, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à Fox News que as negociações entre os EUA e o Irã continuam previstas para ocorrer ainda nesta semana.

Segundo ela, Trump "continua comprometido em sempre buscar primeiro a diplomacia", mas acrescentou que ele "sempre tem uma gama de opções sobre a mesa, e isso inclui o uso da força militar".

Leavitt também afirmou que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, o mais alto representante do governo Trump no exterior, deve participar das negociações em nome da Casa Branca.

A imprensa americana havia noticiado que ele se reuniria com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, na sexta-feira (6/2) em Istambul.

No entanto, o site de notícias Axios citou duas fontes que dizem que Teerã queria que o local fosse transferido para Omã.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, já havia advertido que qualquer ataque ao país desencadearia uma "guerra regional".

Teerã não comentou o incidente com o drone ocorrido nesta terça.