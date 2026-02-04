O fenômeno que explica por que iguanas estão despencando de árvores com onda de frio na Flórida

No frio, as iguanas ficam letárgicas e podem cair das árvores à medida que perdem as forças - (crédito: Cristóbal Herrera / Getty)

A Flórida tem passado por uma onda de frio incomum nos últimos dias.

O Estado americano conhecido como "Estado do Sol", acostumado às altas temperaturas, viu os termômetros despencarem no último fim de semana para níveis não vistos em mais de uma década.

Em Miami e Fort Lauderdale, as duas principais cidades do sul da Flórida, foram registradas mínimas próximas a 0°C, as mais baixas desde 2010.

E as iguanas estão entre as que mais sofrem com isso.

As baixas temperaturas deixam as iguanas imobilizadas, em uma espécie de estado catatônico ou paralisia temporária.

Quando estão dormindo nas árvores, elas perdem a firmeza e caem no chão. Paralisadas, mas ainda vivas.

'Chuva' de iguanas

Tartarugas marinhas, cobras e outros répteis também sofrem de hipotermia durante temperaturas congelantes.

No caso das iguanas, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida emitiu um alerta sobre o potencial de quedas desses animais das árvores devido ao frio extremo dos últimos dias.

Uma ordem executiva excepcional agora permite que cidadãos que presenciarem a queda de um desses répteis em sua propriedade possam removê-lo e entregá-lo às autoridades.

A Comissão lembra que as iguanas-verdes são uma espécie invasora cuja presença na Flórida impacta negativamente os ecossistemas locais.

As autoridades já haviam alertado sobre o perigo de se levar uma dessas iguanas para casa.

"Seja o que for que você faça, não leve iguanas-verdes selvagens para dentro de casa ou do carro para mantê-las aquecidas! Elas podem se recuperar mais rápido do que você imagina e ficarem agressivas, usando suas longas caudas e seus dentes e garras afiadas", disse a comissão em 2022.

Hibernação

A maioria das iguanas do sul da Flórida vem de países com climas mais quentes na América Central e do Sul, onde não enfrentam temperaturas tão baixas.

Essas iguanas-verdes de sangue frio dependem do calor externo para regular a temperatura corporal.

Quando as temperaturas caem abaixo de 10°C, algumas entram em estado de hibernação, tornando-se letárgicas.

Para sobreviver em climas mais frios, as iguanas reduzem seus processos corporais, incluindo o fluxo sanguíneo e a frequência cardíaca, ao mínimo.

Elas chegam a mudar de cor, de um verde brilhante para um tom acinzentado.

Quando as temperaturas sobem, elas retornam ao seu estado físico normal.