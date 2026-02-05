Quem são os bilionários e poderosos citados nos arquivos de Epstein - (crédito: Anadolu via Getty Images)

A lista de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo com ligações como o bilionário e criminoso sexual Jeffrey Epstein aumentou, depois de o governo dos Estados Unidos divulgar milhões de novos arquivos da sua investigação sobre o caso.

O último lote do material — chamado de arquivos Epstein — foi divulgado em 30 de janeiro e incluiu três milhões de páginas, 180 mil imagens, 2 mil vídeos e vários nomes conhecidos, como Richard Branson, Bill Gates e Elon Musk.

Não há indícios de que aparecer nos documentos implique qualquer irregularidade. Muitas pessoas que apareceram em divulgações anteriores negaram qualquer envolvimento com os crimes cometidos por Epstein.

A divulgação foi feita semanas após o prazo estabelecido pela Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, que foi sancionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em novembro. Ela exigia a divulgação completa de todos os documentos relacionados a Epstein.

Parlamentares democratas e alguns republicanos dizem que o governo Trump ainda não cumpriu sua obrigação e está retendo documentos adicionais.

Confira uma lista de algumas das pessoas mencionadas na última divulgação.

Elon Musk

Anadolu via Getty Images

Os documentos incluem troca de e-mails entre Epstein e o bilionário da tecnologia Elon Musk sobre planos de viagem que Epstein parecia estar organizando, embora Musk tenha dito que nunca visitou a ilha particular do criminoso sexual.

Em novembro de 2012, Musk escreveu em um e-mail: "Qual será o dia/noite da festa mais animada na sua ilha?"

Em outro e-mail, enviado em dezembro do mesmo ano, Musk escreveu: "Eu realmente quero curtir a noite em St. Barts ou em outro lugar e me divertir", acrescentando que uma "experiência tranquila em uma ilha" é o oposto do que ele desejava.

Resposta: Musk respondeu em uma postagem no X em janeiro, reconhecendo que os e-mails poderiam ser usados ??para "difamar meu nome", mas disse que estava mais preocupado com o processo contra "aqueles que cometeram crimes graves com Epstein".

Bill Gates

Getty Images

Dois e-mails de 18 de julho de 2013 parecem ter sido escritos por Epstein, mas não está claro se são autênticos ou se chegaram a ser enviados ao fundador da Microsoft, Bill Gates.

Um dos e-mails é escrito como uma carta de demissão da Fundação Bill e Melinda Gates e reclama de ter que providenciar medicamentos para Gates "para lidar com as consequências do sexo com garotas russas".

O outro, que começa com "Caro Bill", reclama de Gates ter encerrado a amizade e faz mais alegações de que o fundador da Microsoft tentou encobrir uma infecção sexualmente transmissível, inclusive de sua então esposa, Melinda.

Em uma entrevista à NPR, Melinda, disse que a divulgação dos documentos trouxe à tona lembranças de seus problemas conjugais.

"Consigo superar minha própria tristeza e olhar para aquelas jovens e dizer: meu Deus, como isso aconteceu com elas?", disse ela.

"Pelo menos eu consegui seguir em frente na vida e espero que haja justiça para aquelas mulheres."

Resposta: Um porta-voz de Gates disse à BBC: "Essas alegações — vindas de um mentiroso comprovadamente ressentido — são absolutamente absurdas e completamente falsas."

Donald Trump

AFP via Getty Images

O presidente dos EUA é mencionado centenas de vezes nos arquivos recentemente divulgados, incluindo uma lista compilada pelo FBI no ano passado com alegações feitas contra Trump por pessoas que ligaram para a linha direta do seu Centro Nacional de Operações contra Ameaças.

Muitas dessas alegações parecem ser baseadas em denúncias não verificadas recebidas pela agência e foram feitas sem provas que as sustentem.

A lista inclui inúmeras alegações de abuso sexual contra Trump, Epstein e outras figuras de destaque.

Resposta: Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein, com quem afirma ter rompido relações há décadas, e não foi acusado de nenhum crime pelas vítimas de Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor

Getty Images

Fotografias que parecem mostrar Andrew Mountbatten-Windsor ajoelhado sobre uma mulher deitada no chão também foram incluídas na última divulgação dos arquivos de Epstein.

Em duas das imagens, o ex-príncipe, irmão do rei Charles 3º, é visto tocando a pessoa, que não foi identificada e está totalmente vestida, na barriga. Outra imagem o mostra olhando diretamente para a câmera.

Nenhum contexto é fornecido para as fotos e não está claro quando e onde elas foram tiradas.

Resposta: A BBC News entrou em contato com Mountbatten-Windsor para comentar o assunto. Ele negou repetidamente qualquer irregularidade.

Richard Branson

Bloomberg via Getty Images

O nome de Richard Branson aparece centenas de vezes nos arquivos.

Em uma troca de mensagens de 2013, Epstein agradece a Branson por sua recente hospitalidade e conselhos de relações públicas, ao que Branson responde que foi "muito bom" vê-lo, acrescentando: "Sempre que estiver por perto, adoraria vê-lo. Contanto que traga seu harém!"

O Grupo Virgin esclareceu que "harém" se referia a três membros adultos da equipe de Epstein.

Resposta: Em um comunicado à BBC, o Grupo Virgin afirmou que o contato de Branson com Epstein ocorreu "apenas em algumas ocasiões, há mais de doze anos, e se limitou a ambientes de grupo ou de negócios, como um evento beneficente de tênis".

O comunicado acrescentou: "Quando Epstein ofereceu uma doação para caridade, os Bransons pediram à sua equipe que realizasse uma diligência prévia antes de aceitar a doação, o que revelou sérias alegações."

"Como resultado do que a diligência prévia revelou, a Virgin Unite não aceitou a doação e Richard e Joan decidiram não se encontrar ou falar com Epstein novamente. Se tivessem tido acesso a todas as informações, não teria havido contato algum — Richard acredita que as ações de Epstein foram abomináveis ??e apoia o direito à justiça para suas inúmeras vítimas."

Sarah Ferguson

Corbis via Getty Images

Sarah Ferguson, ex-esposa do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor e conhecida como Fergie, também parece ser mencionada em vários e-mails, inclusive quando Epstein ainda estava em prisão domiciliar.

Um e-mail de uma conta que acredita-se pertencer a Epstein diz: "Acho que Fergie agora pode dizer: eu não sou um pedófilo."

Em outra troca de e-mails de abril de 2009, há um pedido para encontrar Epstein para um "rápido chá", que inclui as frases: "Meu querido, espetacular e especial amigo Jeffrey. Você é uma lenda e eu tenho muito orgulho de você."

Resposta: Os e-mails não indicam qualquer irregularidade. A BBC entrou em contato com Ferguson para obter uma resposta.

Lord Mandelson

Bloomberg via Getty Images

Extratos bancários divulgados nos arquivos sugerem que Epstein realizou pagamentos no valor de US$ 75 mil (R$ 390 mil) para contas ligadas ao ex-embaixador britânico, lorde Peter Mandelson, incluindo uma pertencente ao seu marido, o brasileiro Reinaldo Avila da Silva.

A Polícia Metropolitana de Londres abriu uma investigação criminal contra Mandelson após alegações de que ele teria repassado a Epstein informações sensíveis ao mercado.

Em 2009, um ano depois de Epstein ter se declarado culpado por solicitar prostituição de uma menor, Silva enviou um e-mail pedindo "qualquer coisa em que você possa me ajudar".

Epstein respondeu: "Vou transferir imediatamente o valor do seu empréstimo".

Uma troca de e-mails separada parece mostrar Epstein providenciando um local para Mandelson se hospedar em um de seus apartamentos em Nova York, com Epstein escrevendo: "Animado por te hospedar e triste por não estar lá".

Resposta: Mandelson afirmou que deixará a Câmara dos Lordes. No domingo (1/2), ele reiterou seu arrependimento por "ter conhecido Epstein" e por ter mantido a associação após a condenação de Epstein.

Ele disse à BBC que "nunca foi culpado nem cúmplice dos crimes de Epstein. Como todo mundo, só descobri a verdade completa sobre ele após sua morte".

Mandelson não respondeu às alegações de vazamento de documentos, mas a BBC entende que ele sustenta não ter agido de forma criminosa nem para ganho pessoal.

Ele argumenta que buscou a experiência de Epstein no interesse nacional durante a crise financeira global de 2008.

Steve Bannon

AFP via Getty Images

Os arquivos também contêm milhares de mensagens que parecem ter sido enviadas pelo criminoso sexual condenado a um dos principais ex-conselheiros de Trump, Steve Bannon.

A maioria das mensagens foi enviada em 2018 e 2019, depois que Bannon deixou seu cargo na Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump, enquanto fazia um filme sobre Epstein antes de sua morte.

Uma troca de mensagens mostra Bannon aparentemente traçando estratégias com Epstein sobre como mudar a narrativa em torno de seus crimes passados, sugerindo "primeiro precisamos combater as mentiras" e "reconstruir sua imagem como filantropo".

Resposta: Bannon, que não é acusado de nenhum delito, não respondeu aos pedidos de comentários da BBC.

Miroslav Laj?ák

Anadolu via Getty Images

Uma troca de mensagens de texto em outubro de 2018 entre Miroslav Laj?ák — que na época era ministro das Relações Exteriores da Eslováquia — e Epstein parece mostrar os dois conversando sobre garotas e diplomacia.

Após Epstein enviar uma imagem, que não pode ser vista nos registros, Laj?ák responde: "Por que você não me convida para esses jogos? Eu ficaria com a garota 'MI'."

"Quem não ficaria?", responde Epstein. "Você pode ficar com as duas, eu não sou possessivo. E com as irmãs delas."

Resposta: Após a divulgação dos documentos relacionados a Epstein, Laj?ák renunciou ao cargo de conselheiro de segurança nacional da Eslováquia. Ele não é acusado de nenhuma irregularidade.

Howard Lutnick

Bloomberg via Getty Images

O empresário bilionário e secretário do Departamento de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, planejou uma visita à ilha de Jeffrey Epstein, Little Saint James, com sua família, de acordo com e-mails incluídos na mais recente divulgação dos arquivos.

Em um e-mail de dezembro de 2012, a esposa de Lutnick, Allison, escreveu ao assistente de Epstein no que parecia ser na véspera da visita: "Estamos ansiosos para visitá-lo" e "Adoraríamos almoçar com você".

Em outro e-mail, enviado a um destinatário não identificado dias antes do e-mail de sua esposa, Lutnick escreve: "Oi Jeff... Jantar no domingo à noite funciona para você?"

Resposta: O Departamento de Comércio disse em um comunicado à BBC que "o secretário Lutnick teve interações limitadas com o senhor Epstein na presença de sua esposa e nunca foi acusado de irregularidades".

Larry Summers

Getty Images

Larry Summers, ex-secretário do Tesouro durante o governo de Bill Clinton e ex-presidente da Universidade de Harvard, também está nos novos documentos, incluindo referências a reuniões e jantares entre Summers e Epstein.

Em e-mails de 2017, Summers e Epstein fizeram piadas sobre Trump e o criticam durante seu primeiro mandato.

"O seu mundo não entende o quão burro ele realmente é", disse Epstein sobre Trump em um e-mail para Summers.

Resposta: Depois que Summers foi mencionado em meio a um lote de arquivos de Epstein divulgados em novembro, ele disse que assumia "total responsabilidade por minha decisão equivocada de continuar me comunicando com o senhor Epstein" e renunciou a vários cargos, incluindo sua função no conselho consultivo da OpenAI.

Steve Tisch

Getty Images

Steve Tisch, coproprietário do time de futebol americano New York Giants, aparece na divulgação de documentos relacionados a Epstein perguntando sobre uma mulher que conheceu na casa de Epstein.

Em uma troca de e-mails, Tisch perguntou se a mulher era uma profissional ou uma "civil".

Em outras mensagens, Epstein diz a Tisch que tinha um "presente" para ele e descreveu uma mulher que lhe apresentaria como "tahitiana, fala principalmente francês, exótica".

Resposta: Em uma declaração à CNN, Tisch disse que ele e Epstein "tiveram uma relação breve", acrescentando que "não aceitou nenhum de seus convites e nunca foi à sua ilha".

Brett Ratner

Variety via Getty Images

O diretor do novo documentário sobre a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, também aparece em uma foto abraçando uma jovem nos arquivos.

Brett Ratner, que dirigiu os filmes da série A Hora do Rush e X-Men: O Confronto Final, pode ser visto sentado em um sofá ao lado de Epstein e duas mulheres cujas identidades foram ocultadas.

Resposta: Não há indícios de irregularidades nos arquivos. A BBC entrou em contato com o representante de Ratner para comentar o assunto.

Peter Attia

David Dee Delgado/Getty Images

Peter Attia, influenciador antienvelhecimento e colaborador da CBS, trocou centenas de e-mails com Epstein, incluindo comentários grosseiros, conforme mostram os documentos.

Nos e-mails, ele escreveu que sua amizade com Epstein era algo que ele poderia falar publicamente e incluiu uma discussão sobre a reportagem do Miami Herald de 2018 que identificou algumas das vítimas de Epstein.

Ele também fez piadas com Epstein sobre a anatomia feminina e atos sexuais, mostram os e-mails.

Resposta: Em 2 de fevereiro, Attia fez uma declaração no X negando que estivesse "envolvido em qualquer atividade criminosa", acrescentando que "nunca estive em seu avião, nunca em sua ilha e nunca estive presente em nenhuma festa sexual".

Casey Wasserman

Getty Images

O presidente dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 enviou e-mails flertando com Ghislaine Maxwell, a associada de Epstein que está presa.

As mensagens de Casey Wasserman para Maxwell, enviadas em 2003, mostram ele dizendo: "Penso em você o tempo todo... Então, o que eu preciso fazer para te ver em uma roupa de couro justa?"

Maxwell está atualmente cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão por recrutar e traficar adolescentes para serem abusadas sexualmente pelo financista desonrado Epstein antes de sua morte sob custódia em 2019.

Resposta: Wasserman disse em um comunicado: "Lamento profundamente minha correspondência com Ghislaine Maxwell, que ocorreu há mais de duas décadas, muito antes de seus crimes horríveis virem à tona."

Sergey Brin

Bloomberg via Getty Images

Sergey Brin, cofundador do Google e um dos homens mais ricos do mundo, visitou a ilha particular de Epstein e fez planos para jantar na casa do criminoso sexual em Nova York, de acordo com documentos divulgados na sexta-feira.

Ele também trocou mensagens com Ghislaine Maxwell, que escreveu a Brin em abril de 2003: "Jantares na casa de Jeffrey são sempre agradáveis, informais e descontraídos" e "Espero vê-lo em breve".

Em outro e-mail, Maxwell convidou Brin para acompanhá-la a uma exibição de filme em Nova York.

Resposta: A BBC entrou em contato com o Google para comentar o assunto. Não há qualquer indício de irregularidade nos e-mails.

Ehud Barak

Anadolu via Getty Images

O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak é mencionado nos arquivos de Epstein mostrando que eles trocaram mensagens em várias ocasiões após Epstein ter sido condenado por crimes sexuais na Flórida em 2008.

Uma delas mostra planos para Barak se hospedar na residência de Epstein em Nova York em 2017.

Resposta: Barak reconheceu suas interações regulares com Epstein, mas disse que nunca observou ou participou de qualquer comportamento ou festa inapropriada.