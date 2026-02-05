Escândalo do caso Epstein envolvendo embaixador britânico pode derrubar premiê do Reino Unido?

Keir Starmer pediu desculpas às vítimas de Jeffrey Epstein por ter 'acreditado nas mentiras de Peter Mandelson' (foto) e por tê-lo nomeado para o principal cargo diplomático do Reino Unido - (crédito: BBC)

Este é um momento muito sério para o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Tudo o que ele fez e disse hoje (5/2) reflete o fato de que ele e sua equipe compreendem a gravidade da sua situação.

No seu pronunciamento desta manhã, teria sido estranho e até chocante se Starmer falasse apenas sobre o aumento dos valores investidos pelo governo para inspirar orgulho entre as pessoas. Mas não foi o que ele fez.

Em vez disso, o primeiro-ministro ofereceu um pedido de desculpas específico para as vítimas do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein (1953-2019), por ter "acreditado nas mentiras de Peter Mandelson" e tê-lo nomeado para o mais alto cargo diplomático do país — o de embaixador nos Estados Unidos.

O momento mais revelador provavelmente ocorreu quando, sob intenso questionamento dos jornalistas, Starmer reconheceu que compreende "a raiva e a frustração dos parlamentares trabalhistas".

São os parlamentares do Partido Trabalhista que irão determinar o destino do primeiro-ministro. E eles nunca estiveram tão furiosos quanto agora, desde o início do seu governo.

A parlamentar trabalhista Rachael Maskell tem sido uma espinha na garganta de Starmer, quando o assunto são os cortes no setor de assistência social.

Ela declarou que, na sua opinião, a posição do primeiro-ministro é "insustentável" — e que é "inevitável" que ele precise deixar o cargo.

"Não acredito que ele tenha escolha", disse ela à BBC Rádio York. "Ele escondeu por vários meses da Câmara dos Comuns [a câmara baixa do Parlamento britânico] que sabia das associações entre Peter Mandelson e Jeffrey Epstein no momento da nomeação."

Aquele foi "um ato vergonhoso" para os parlamentares e para as vítimas de Epstein, segundo Maskell.

Outro parlamentar trabalhista, que pediu para se manter no anonimato, declarou ao jornalista Matt Chorley, da BBC Rádio 5 Live: "Preciso dizer que não sei como ele poderá continuar."

"O paciente está em estado terminal há meses", acrescentou outro, "mas, agora, parou de reagir ao tratamento."

Um ministro trabalhista afirmou que "a única certeza é que o governo não está no controle deste tema e, por isso, ele poderá tomar qualquer rumo".

Chorley também conversou com outros parlamentares mais dispostos a apoiar o primeiro-ministro.

O parlamentar John Slinger declarou que "a calma precisa prevalecer. O primeiro-ministro agiu certo neste assunto."

Outro parlamentar do Partido Trabalhista, Steve Witherden, afirmou à BBC País de Gales que "no mínimo, o chefe do Estado-maior do primeiro-ministro, Morgan McSweeney, certamente precisa responder por que apoiou a nomeação de Mandelson, apesar dos detalhes do seu relacionamento com Epstein serem de conhecimento público".

Mas é significativo que, mesmo com toda a fúria por trás dos microfones, poucos parlamentares convoquem o primeiro-ministro a ir a público. Os poucos que o fizeram são parlamentares que nunca apoiaram muito sua liderança.

Na verdade, muitos parlamentares nem mesmo estão dispostos a pedir publicamente a demissão de McSweeney, o que Starmer vem resistindo a fazer.

Isso indica que o primeiro-ministro pode estar mais fraco do que nunca, mas o questionamento da sua liderança está longe de ser iminente.

"Realisticamente falando, não acho que algo irá acontecer antes dos resultados de Gorton", disse um parlamentar. Ele se refere às eleições suplementares que irão ocorrer nas regiões de Gorton e Denton, em Manchester (Inglaterra), no dia 26 de fevereiro.

"E, até lá, pode ficar muito perto de maio", quando serão realizadas eleições na Escócia, no País de Gales e em alguns locais da Inglaterra.

Um ex-ministro também declarou que ainda acha "muito improvável que alguém se mude antes de maio".

"Mas tudo está se movimentando com muita rapidez." E acrescentou: "Não vejo como o primeiro-ministro possa se recuperar da absoluta falha de julgamento ao nomear Mandelson."

E um ministro atual declarou: "Ele está acabado. É só questão de quando."