InícioMundo
TRAFICO DE DROGAS

Novo ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa dois mortos

Ataque a embarcação no Pacífico Leste eleva para ao menos 128 o número de mortos em operações do Exército dos Estados Unidos desde setembro, reacendendo o debate sobre a legalidade da campanha conduzida pelo Comando Sul dos Estados Unidos contra supostos narcotraficantes

Esta captura de tela de um vídeo publicado na conta X do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) em 5 de fevereiro de 2026 mostra uma embarcação sendo atingida sob as ordens do Comandante-Geral Francis Donovan enquanto supostamente navegava por rotas de narcotráfico em águas internacionais. As Forças Armadas dos EUA afirmaram, também em 5 de fevereiro, ter matado dois supostos traficantes de drogas em um ataque a uma embarcação no Pacífico - (crédito: Agência France-Presse)
Esta captura de tela de um vídeo publicado na conta X do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) em 5 de fevereiro de 2026 mostra uma embarcação sendo atingida sob as ordens do Comandante-Geral Francis Donovan enquanto supostamente navegava por rotas de narcotráfico em águas internacionais. As Forças Armadas dos EUA afirmaram, também em 5 de fevereiro, ter matado dois supostos traficantes de drogas em um ataque a uma embarcação no Pacífico - (crédito: Agência France-Presse)

O Exército dos Estados Unidos informou na quinta-feira (5/02) a morte de dois supostos narcotraficantes em um ataque contra uma embarcação no Pacífico, o que eleva o número de mortos na campanha de Washington a pelo menos 128 desde setembro

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas do narcotráfico conhecidas no Pacífico Leste e que estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X. A nota acrescenta que "nenhum integrante das Forças Armadas americanas ficou ferido" na operação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde setembro, o Exército americano anunciou dezenas de ataques similares contra o que afirma que eram barcos utilizados para contrabandear drogas aos Estados Unidos. Washington insiste que está efetivamente em guerra contra supostos "narcoterroristas" que operam a partir da Venezuela.

Contudo, o governo americano não apresentou evidências definitivas de que as embarcações estariam vinculadas ao tráfico de drogas, o que provocou um intenso debate sobre a legalidade das operações, que se expandiram do Caribe ao Pacífico.

No fim de janeiro, o Exército dos Estados Unidos anunciou outra operação no Pacífico Leste, com um balanço de dois supostos narcotraficantes mortos.

Na semana passada, parentes de dois cidadãos de Trinidad e Tobago mortos no ano passado em um ataque das forças americanas entraram com uma ação contra o governo dos Estados Unidos por morte por negligência. 

Este é o primeiro caso do tipo apresentado contra o governo Trump por seus ataques com mísseis no Caribe e no Pacífico.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agência France-Presse

Por Agência France-Presse
postado em 06/02/2026 10:17
SIGA
x