Partido conservador alcança maioria no parlamento japonês

O Partido Liberal Democrata (PLD), da primeira-ministra Sanae Takaichi, deve alcançar a maioria no parlamento do Japão nas eleições deste domingo (8/2), segundo boca de urna de emissora pública NHK. Com o apoio do Partido da Inovação do Japão (Nippon Ishin no Kai), o PLD deve controlar mais de dois terços da assembleia.

Taikaichi, a primeira mulher a governar o país, é conhecida por admirar figuras da extrema direita como Margareth Tatcher e pelo apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com a vitória esmagadora, ela deve sair ainda mais fortalecida no avanço das pautas do governo.

A primeira-ministra dissolveu o Parlamento japonês em janeiro e convocou eleições antecipadas logo depois, visando surfar na alta popularidade, sobretudo, entre o público jovem.

O dia da votação foi marcado por fortes nevascas que prejudicaram algumas seções eleitorais. Normalmente, as eleições são realizadas em clima ameno, fazendo com que essa seja a terceira eleição em todo o pós-guerra realizada em fevereiro.

Recentes declarações de Takaichi tem gerado tensão com a China, que classifica o governo da primeira-ministra como uma tentativa de reviver o passado militarista japonês. Em 2025, ela afirmou que Tóquio poderia responder militarmente a um ataque chinês em Taiwan.

Na economia, Takaichi prometeu suspender o imposto de 8% sobre venda de alimentos como uma forma de auxiliar famílias em meio à alta dos preços. A fala assustou investidores, que questionam como o país conseguirá financiar o plano.