Brincadeira com nome de wi-fi aciona alarme terrorista durante voo

Um voo comercial que saiu de Londres, na Inglaterra, com destino a Tel Aviv, capital de Israel, provocou o acionamento de um alarme terrorista. Durante a viagem, uma criança alterou, sem a percepção dos pais, o nome do ponto de acesso do Wi-Fi de um celular para a palavra "terrorista". O caso ocorreu nesse domingo (8/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações do jornal israelense The Times of Israel, um porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Israel informou que um passageiro afirmou ter visto uma "mensagem ameaçadora" em um telefone. O objeto pertencia a um casal ultraortodoxo (grupo no judaísmo que segue estrita observância da lei judaica).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, caças do país foram acionados para interceptar o voo. Pertencente à companhia Wizz Air, o avião operava o voo de número W95301. A aeronave saiu do aeroporto de Luton, em Londres, com destino ao de Ben Guiron, em Tel Aviv.

Porém, a suposta ameaça era apenas o nome de um ponto de acesso de Wi-Fi do aparelho móvel. "Devido à conduta suspeita na aeronave, as forças de segurança agiram de acordo com os procedimentos para esse tipo de caso", confirmou o porta-voz ao jornal israelense.

O avião pousou em segurança em Tel Aviv. Lá, os passageiros foram recebidos por cães farejadores de bomba. De acordo com dados do portal especializado em rotas aéreas, o FlightRadar, a aeronave ainda fez três volta sobre o Mar Mediterrâneo e ao sul do Chipre, enquanto o risco de ações terroristas eram avaliadas pelas autoridades.

Leia também: Cuba fica sem combustível para aviões em meio à pressão dos EUA



Todos os passageiros tiveram os pertences e bagagens revistados. Toda a atividade aérea em Tel Aviv foi temporariamente interrompida.