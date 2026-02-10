InícioMundo
LUTO

Ator do filme "Zoando na Escola" morre aos 33 anos

Ex-ator mirim morreu aos 33 anos. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, e a família aguarda o resultado da autópsia

Blake Garrett no filme 'Zoando na escola' - (crédito: Reprodução)
O ex-ator mirim Blake Garrett, de 33 anos, morreu no domingo (8/2). A informação foi divulgada nesta terça-feira (10/2) pela família. Garrett ficou conhecido mundialmente por participar do filme Zoando na escola.  A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. 

Blake Garrett se afastou da carreira artística e, há três anos, estava sóbrio após problemas com álcool e drogas
Segundo familiares, o artista havia procurado atendimento médico dias antes após sentir dores intensas e foi diagnosticado com herpes-zóster, infecção viral que provoca dor nos nervos. Carol Garrett, mãe de Blake, afirmou que existe a suspeita de que o filho tenha tentado se automedicar para aliviar o sofrimento, o que pode ter resultado em um acidente trágico. 

Blake vivia em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, há cerca de três anos. De acordo com a mãe, ele mantinha uma vida estável e estava sóbrio nesse período, após enfrentar dificuldades pessoais no passado. 

Nascido em Austin, no Texas, Blake Garrett começou a atuar ainda criança em produções teatrais locais, participando de montagens como Aladdin a lâmpada mágica e Peanuts: a Charlie Brown tribute. Ainda jovem, integrou o espetáculo itinerante Barney’s colorful world, entre 2003 e 2004, experiência que abriu caminho para trabalhos no audiovisual.  

O trabalho mais conhecido é de 2006, com o filme Zoando na escola, adaptação do livro infantil de Thomas Rockwell. Na produção, ele interpretou Plug, um dos aliados do valentão da escola. O longa acompanha um estudante recém-chegado que aceita o desafio de comer minhocas para provar coragem. 

O desempenho do elenco infantil rendeu ao grupo o prêmio de Melhor Elenco Jovem no Young Artist Awards de 2007, uma das principais premiações dedicadas a jovens atores. 

Após a experiência no cinema, Garrett optou por se afastar da carreira artística e passou a se dedicar a outros interesses, como esportes. Mesmo assim, permaneceu lembrado pelo público que acompanhou o cinema infantil dos anos 2000.

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 10/02/2026 13:15 / atualizado em 10/02/2026 13:16
