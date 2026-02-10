Ator do filme "Zoando na Escola" morre aos 33 anos

O ex-ator mirim Blake Garrett, de 33 anos, morreu no domingo (8/2). A informação foi divulgada nesta terça-feira (10/2) pela família. Garrett ficou conhecido mundialmente por participar do filme Zoando na escola. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo familiares, o artista havia procurado atendimento médico dias antes após sentir dores intensas e foi diagnosticado com herpes-zóster, infecção viral que provoca dor nos nervos. Carol Garrett, mãe de Blake, afirmou que existe a suspeita de que o filho tenha tentado se automedicar para aliviar o sofrimento, o que pode ter resultado em um acidente trágico.
Blake vivia em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, há cerca de três anos. De acordo com a mãe, ele mantinha uma vida estável e estava sóbrio nesse período, após enfrentar dificuldades pessoais no passado.
Nascido em Austin, no Texas, Blake Garrett começou a atuar ainda criança em produções teatrais locais, participando de montagens como Aladdin a lâmpada mágica e Peanuts: a Charlie Brown tribute. Ainda jovem, integrou o espetáculo itinerante Barney’s colorful world, entre 2003 e 2004, experiência que abriu caminho para trabalhos no audiovisual.
O trabalho mais conhecido é de 2006, com o filme Zoando na escola, adaptação do livro infantil de Thomas Rockwell. Na produção, ele interpretou Plug, um dos aliados do valentão da escola. O longa acompanha um estudante recém-chegado que aceita o desafio de comer minhocas para provar coragem.
O desempenho do elenco infantil rendeu ao grupo o prêmio de Melhor Elenco Jovem no Young Artist Awards de 2007, uma das principais premiações dedicadas a jovens atores.
Após a experiência no cinema, Garrett optou por se afastar da carreira artística e passou a se dedicar a outros interesses, como esportes. Mesmo assim, permaneceu lembrado pelo público que acompanhou o cinema infantil dos anos 2000.