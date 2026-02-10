FBI divulga vídeo de suspeito de sequestrar mãe de jornalista nos EUA

Savannah Guthrie com sua mãe, Nancy, no set de gravação do programa Today - (crédito: FBI)

O FBI divulgou nesta terça-feira (10/2) imagens de uma pessoa mascarada que estaria envolvido no desaparecimento da mãe da jornalista americana Savannah Gathrie.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As autoridades tentam identificar o suspeito que, segundo os investigadores, estava armado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nancy Guthrie, de 84 anos, desapareceu durante a madrugada do dia 31 de janeiro. Ela estava em sua casa, em Tucson, no estado do Arizona, onde foi vista pela última vez.

A polícia acredita que ela tenha sido sequestrada.

Nesta terça, a apresentadora Savannah Guthrie se pronunciou novamente sobre o caso e disse que a família acredita que a mãe esteja viva. Ela fez um novo apelo para que qualquer pessoa com informações procure as autoridades.

"Alguém por aí reconhece essa pessoa",escreveu em uma publicação no Instagram, divulgando um trecho do vídeo divulgado pelo FBI.

"Acreditamos que ela ainda esteja viva. Tragam minha mãe de volta para casa", completou.

Segundo a família, Nancy Guthrie precisa de medicação diária e tem mobilidade reduzida.

Em um comunicado publicado na rede social X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que "as novas imagens, até então inacessíveis, mostram um indivíduo armado aparentemente mexendo na câmera da porta da frente da casa de Nancy Guthrie no dia de seu desaparecimento".

No vídeo também é possível ver o suspeito se afastando, pegando folhas do chão e as utilizando para cobrir a lente da câmera.

Patel afirmou que as autoridades têm trabalhado para recuperar as imagens do sistema de vigilância da casa que "podem ter sido perdidas, corrompidas ou se tornado inacessíveis devido a vários fatores, incluindo a remoção de dispositivos de gravação".

"Esse vídeo foi recuperado a partir de dados que ainda estavam armazenados nos sistemas internos", declarou.

O FBI oferece uma recompensa de US$ 50 mil (cerca de £ 36 mil) por qualquer informação sobre o caso.

FBI

Esta é a primeira grande reviravolta em um caso que tem mobilizado os EUA há mais de uma semana.

Na segunda-feira (9/2), a polícia afirmou que ainda não tinha identificado suspeitos nem veículos ligados ao desaparecimento de Nancy Guthrie.

O caso veio a público na semana passada, após a jornalista publicar um vídeo no Instagram em que, junto aos irmãos, fazia um apelo pelo retorno da mãe e pedia evidências de que ela está viva.

Pouco depois da publicação do vídeo, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou o caso na sua plataforma Truth Social.

Ele disse que estava orientando todas as forças policiais federais a ajudarem na investigação para "trazer a sua mãe para casa em segurança".

"Conversei com Savannah Guthrie e a informei que estou orientando TODAS as forças policiais federais e locais a estarem à disposição da família, IMEDIATAMENTE", disse ele, acrescentando que a nação estava orando por sua família.

Nesta terça, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump assistiu às imagens divulgadas pelo FBI e pediu que qualquer pessoa com informações entrem em contato com as autoridades.

"As orações de toda a Casa Branca estão com Savannah e sua família neste momento. Esperamos que essa pessoa seja encontrada em breve e que a mãe dela volte para casa em segurança", declarou.

Getty Images Savannah Guthrie com sua mãe, Nancy, no set de gravação do programa Today

Nancy Guthrie foi vista pela última vez em sua casa em Catalina Foothills, um bairro nobre a cerca de 10 km a nordeste de Tucson, na noite de sábado (31/1), quando familiares a deixaram em casa por volta das 21h30, no horário local.

Ela não compareceu à igreja no domingo de manhã, o que levou membros de sua congregação a notificarem seus familiares.

Autoridades do condado de Pima informaram que a câmera da campainha da casa foi desconectada às 1h47. Pouco depois, às 2h12, o software da câmera registrou movimento.

Às 2h28, o aplicativo do marcapasso de Nancy Guthrie — um dispositivo cardíaco implantado — foi desconectado do telefone dela.

A polícia também informou ter encontrado sangue na varanda da casa de Nancy Guthrie, e análises confirmaram que o material era dela.

As autoridades disseram ainda que estão tratando com seriedade um e-mail com um suposto bilhete de resgate enviado a veículos de comunicação dos Estados Unidos, que colocava um prazo para pagamento até segunda-feira, segundo informou a CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Um prazo anterior para o pagamento do resgate, exigido em bitcoin, era até 5 de fevereiro.

Ao todo, três supostas notas de resgate foram relatadas no caso. Na semana passada, uma pessoa foi presa em relação a um bilhete falso.