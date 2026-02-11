Violência sacode a Colômbia com ameaças a presidente e senadora

Petro afirmou hoje que escapou de uma tentativa de assassinato - (crédito: Presidência da Colômbia/AFP)

Uma senadora governista foi sequestrada por algumas horas e o presidente Gustavo Petro denunciou que foi alvo de uma tentativa de assassinato: a Colômbia vive um recrudescimento da violência política, em pleno período eleitoral.

A senadora Aida Quilcue, 53, líder indígena e integrante do partido de Petro, foi sequestrada com seus dois seguranças no departamento do Cauca, uma região produtora de coca controlada por dissidentes da extinta guerrilha das Farc.

Três horas e meia após o seu desaparecimento, o governo informou que ela estava livre, graças a um resgate feito por um grupo de indígenas que costuma enfrentar os rebeldes.

Aida foi transferida para Popayán, capital do Cauca, em um tanque do Exército. Ela contou à AFP que homens armados interceptaram seu veículo sem informar a que grupo pertenciam.

"Eles nos tiraram do carro e nos levaram a pé para um local desconhecido", contou a senadora. Segundo ela, os sequestradores fugiram ao notar a presença dos indígenas.

Ameaças a autoridades, candidatos e líderes sociais se multiplicam na Colômbia antes das eleições legislativas de 8 de março e das presidenciais de 31 de maio.

'Grito de guerra'

O povo indígena nasa, ao qual Aida pertence, é fortemente ameaçado por grupos ilegais. A senadora já havia denunciado um atentado contra ela quando concorria ao Senado em 2022.

Habitualmente trajada com lenços e diademas vermelhos e verdes, cores distintivas do povo nasa, Aida é uma líder indígena importante e ganhadora do prêmio nacional de defesa dos direitos humanos na Colômbia.

"Onde não a soltem é um grito de guerra contra todos os indígenas do Cauca e do país", havia dito Gustavo Petro, ao anunciar o sequestro da senadora.

Em meio à nova política do presidente de guerra frontal contra os grupos armados, o maior cartel do país, conhecido como Clã do Golfo, suspendeu nos últimos dias os diálogos de paz com o governo.

O acordo do Estado com as Farc em 2016 aliviou por alguns anos a violência política, mas as próximas eleições podem ser algumas das mais violentas desde então.

Ameaçado

Petro afirmou hoje que escapou de uma tentativa de assassinato na véspera, quando voava de helicóptero, o que o impediu de pousar à noite no departamento de Córdoba.

"Pegamos mar aberto durante quatro horas e cheguei aonde não tínhamos que chegar", "escapando de que me matem", disse o presidente, em um conselho de ministros exibido pela TV. O líder de esquerda afirma há meses que existe um plano do narcotráfico para assassiná-lo.

Centenas de municípios da Colômbia estão sob o risco de atos de violência eleitoral e de pressão de grupos armados, que buscam influenciar as eleições de 2026, indicou a MOE, plataforma de observação eleitoral, de organizações civis.

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) assumiu a autoria de um atentado contra a caravana de um senador na semana passada, em Arauca, na fronteira com a Venezuela. O político não estava na caminhonete, mas dois seguranças morreram.

O assassinato do candidato presidencial e senador de direita Miguel Uribe em agosto, vítima de um ataque a tiros, reavivou o fantasma da violência do narcotráfico contra políticos nas décadas de 1980 e 1990. Durante o governo Petro, houve ao menos quatro agressões contra senadores, incluindo a de Miguel Uribe.

Primeiro presidente de esquerda do país, Petro denunciou em 2024 outra suposta tentativa de assassinato contra si, que o impediu de participar de um desfile militar em 20 de julho daquele ano.

A Colômbia é um dos países mais letais para defensores de direitos humanos e ambientais e líderes sociais. Também tem uma longa lista de dirigentes de esquerda assassinados, incluindo candidatos presidenciais, em decorrência de alianças entre narcotraficantes, grupos paramilitares e agentes do Estado.