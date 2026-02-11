A polêmica ascensão meteórica do casal francês da patinação no gelo que disputa ouro na Olimpíada de Inverno

A disputa na dança no gelo na Olimpíada de Inverno em Milão-Cortina 2026 caminha para uma final emocionante, com duas das maiores duplas da patinação artística brigando pela medalha de ouro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atualmente, na segunda coloção estão os americanos Evan Bates e Madison Chock — casal dentro e fora da pista —, medalhistas de ouro por equipe e três vezes campeões mundiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na liderança, com apenas 0,46 pontos à frente, está uma dupla que só começou a competir junta em novembro do ano passado, mas que rapidamente mostrou sintonia — e conta com o atual campeão olímpico na modalidade.

O francês Guillaume Cizeron, 31 anos, foi medalha de ouro na dança do gelo em Pequim 2022, e busca o bicampeonato consecutivo com sua nova parceira, Laurence Fournier Beaudry.

A dupla apresentou uma performance tecnicamente impecável na dança rítmica ao som de Vogue, da Madonna.

Desde que se tornaram parceiros, Cizeron e Fournier Beaudry ganharam quatro das cinco principais competições que disputaram, incluindo o Campeonato Europeu de 2026.

A exceção foi a Final do Grand Prix da União Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês), em que eles ficaram em segundo lugar, perdendo justamente para Chock e Bates, que se apresentam juntos desde 2011.

Após a apresentação de dança rítmica na segunda-feira (9/2), as duplas voltam ao gelo na noite desta quarta (11/2) para a dança livre. A soma das notas dos dois segmentos é que vai definir as medalhas.

Enquanto a dança livre dá maior liberdade aos casais na construção das coreografias, a dança rítmica exige a execução de elementos obrigatórios e permite uma comparação mais direta entre os competidores.

Na segunda, os juízes avaliaram que a dupla francesa teve um desempenho melhor que o casal americano no componente técnico da sequência de passos — o que explica a pequena diferença no placar.

Getty Images Guillaume Cizeron e Laurence Fournier Beaudry durante apresentação olímpica

Relacionamentos conturbados e denúncias

Se dentro do gelo o clima já é de tensão máxima, fora dele o enredo consegue ser ainda mais dramático.

Antes de defender a França, Fournier Baudry competiu pelo Canadá e Dinamarca.

No ano passado, ela teve o processo de cidadania francesa acelerado para que Cizeron encontrasse uma nova parceira paraa tempo de competir nos Jogos Olímpicos.

Isso aconteceu depois que Cizeron se separou de Gabriella Papadakis, com quem conquistou o título de Pequim 2022, cinco títulos mundiais e com quem fazia dupla de patinação desde a infância.

A separação foi extremamente conturbada. No início deste ano, Papadakis lançou um livro de memórias descrevendo um relacionamento "desequilibrado" com Cizeron, no qual disse que se sentia "sob seu controle" e o acusou de ser "controlador" e "exigente".

Cizeron chamou as acusações de "campanha difamatória" e "informação falsa" e disse que está tomando medidas legais.

Papadakis, que trabalhava como comentarista nas transmissões de patinação artística desde 2024, foi demitida da NBC antes da Olimpíada por "conflito de interesse" em decorrência de seu livro de memórias.

Quanto a Fournier Beaudry, ela não estava disponível para substituir Papadakis por acaso.

Antes de formar dupla com Cizeron, ela competiu ao lado do canadense Nikolak Sorensen, com quem ela mantém um relacionamento.

Mas em 2025, Sorensen recebeu uma suspensão de seis anos após uma acusação de abuso sexual relacionada a um episódio de 2012.

A denúncia envolve um comportamento do atleta com uma treinadora americana de patinação e não tem relação com a atual namorada.

Sorensen afirma que as acusações são falsas e Fournier Beaudry tem demonstrado apoio ao namorado publicamente.

No documentário Glitter and Gold ("Glíter e Ouro", em português), da Netflix, que acompanha o circuito internacional da patinação artística, ela disse: "Eu conheço meu namorado 100%. Eu o conheço."

A declaração da patinadora foi criticada pela responsável pela denúncia, que disse que esse tipo de comentário "cria um ambiente perigoso para atletas que precisam denunciar abusos".

Fournier Beaudry obteve cidadania francesa em novembro e, desde então, tem se recusado a falar sobre o caso envolvendo Sorensen.