James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's Creek', morre aos 48 anos: 'Enfrentou seus últimos dias com valentia, fé e graça'

O ator James Van Der Beek, conhecido por interpretar o protagonista da série americana Dawson's Creek, morreu nesta quarta-feira (11/2), aos 48 anos.

"Nosso querido James David Van Der Beek faleceu em paz esta manhã", informou a família em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Ele enfrentou seus últimos dias com valentia, fé e graça."

O artista lutava contra um câncer colorretal. Ele foi diagnosticado em 2023, mas só tornou a informação pública em novembro de 2024.

Van Der Beek marcou uma geração no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, estrelando séries e filmes de grande sucesso.

Além do clássico Dawson's Creek, também atuou em Varsity Blues — lançado no Brasil como Marcação Cerrada.

Em entrevista ao site Business Insider, o ator revelou que começou a notar mudanças em suas fezes, um dos sintomas mais comuns do câncer de colorretal.

Inicialmente, ele decidiu cortar o consumo de café para ver se isso ajudava, antes de realizar exames específicos.

Os exames revelaram que a doença já estava em estágio três, quando o câncer se espalha para os gânglios linfáticos próximos.

De acordo com a Clínica Cleveland, o câncer colorretal se desenvolve a partir de crescimentos anormais no revestimento interno do cólon e pode se espalhar caso não seja tratado. A doença atinge mais homens do que mulheres.

Ainda segundo a instituição, o aumento dos exames de detecção tem contribuído para diagnósticos mais precoces e para a redução da mortalidade por câncer colorretal.

Pai de seis filhos, Van Der Beek afirmou que um dos momentos mais difíceis do tratamento foi a sensação de estar perdendo partes essenciais de sua identidade.

"Todas essas coisas lindas que amo e pelas quais me definia — pai, provedor, marido — tudo isso me foi tirado, ou pelo menos pausado", declarou.

"Tive que me perguntar: 'Então, o que eu sou?' E a resposta foi: 'Eu continuo sendo digno de amor'."

Após o diagnóstico, Van Der Beek passou a se dedicar à conscientização sobre a importância dos exames para detecção do câncer.

"Aprendi muito", afirmou ao Business Insider. "Se eu puder poupar alguém de passar por isso, já é algo extraordinário."

Getty Images Michelle Williams, James Van Der Beek, Katie Holmes e Joshua Jackson, os protagonistas de Dawson's Creek

Estrela de TV

O ator foi um dos rostos mais populares da televisão no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, ao interpretar Dawson Leery ao lado de Katie Holmes na série Dawson's Creek, exibida entre 1998 e 2003.

Ele também estrelou o drama adolescente Marcação Cerrada (1999), sucesso entre o público jovem da época.

Anos depois, interpretou uma versão fictícia de si mesmo na série Apartamento 23 e participou da 28ª temporada da versão americana do programa Dancing with the Stars (Dançando com famosos, em português).

No início deste ano, ele fez uma participação especial na comédia universitária Muito Esforçado, da Prime Video.

Em entrevista à ABC News, em 2020, Van Der Beek revelou que era extremamente tímido na infância.

"Quando criança, eu nunca quis ser ator", afirmou.

Em setembro do ano passado, Van Der Beek apareceu virtualmente em um evento beneficiente que reuniu o elenco principal de Dawson's Creek. Ele não pode participar presencialmente devido aos vírus estomacais.

O reencontro contou com Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson e Busy Philipps, que fizeram uma leitura ao vivo do episódio piloto da série, exibido originalmente em 1998. O ator e compositor Lin-Manuel Miranda substituiu Van Der Beek na leitura.

O evento arrecadou fundos para a instituição F Cancer e também serviu como homenagem ao colega de elenco.