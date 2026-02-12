Quem é a filha de Kim Jong-un 'escolhida' como sua sucessora na Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, parece estar tomando algumas medidas para consolidar sua filha, Kim Ju-ae, como sucessora. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12/2) pela Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) a um grupo de parlamentares.

De acordo com a agência, pela maneira como Kim Ju-ae vem participando de eventos públicos ao lado do pai, a jovem já estaria começando a influenciar decisões políticas e sendo tratada como a segunda pessoa mais importante do país.

As informações foram repassadas pelos deputados Park Sun-won e Lee Seong-kweun após uma reunião a portas fechadas com a comissão parlamentar de inteligência.

O NIS também informou que vai observar de perto se ela participará de um congresso importante do partido norte-coreano, previsto para o fim de fevereiro. Analistas avaliam que o encontro deve indicar os principais políticos do regime para os próximos anos nas áreas de economia, política externa e defesa.

Kim Ju-ae é a única filha de Kim Jong-un conhecida publicamente.

A definição de quem herdará o poder sempre gerou especulações, já que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo e mantém sob segredo praticamente tudo o que acontece dentro de suas fronteiras — inclusive informações sobre a vida pessoal do líder e de sua família.

Se Kim Ju-ae for a sucessora do pai, ela se tornará a primeira mulher a liderar a Coreia do Norte desde a fundação do regime comunista em 1948.

O que se sabe sobre Kim Ju-ae?

Kim Jong Un é extremamente reservado sobre sua família e, como resultado, se sabe muito pouco sobre eles.

Ele até manteve sua esposa, Ri Sol Ju, em segredo por um período após o casamento — ela só fez sua primeira aparição pública em 2012, apesar da imprensa sul-coreana afirmar que eles se casaram em 2009 e tiveram seu primeiro filho em 2010.

Ri Sol Ju é também considerada a mãe de Kim Ju Ae, que nasceu alguns anos depois.

A primeira vez que a existência de Kim Ju Ae foi mencionada publicamente foi em 2013, depois que o astro aposentado do basquete americano Dennis Rodman fez uma polêmica viagem à Coreia do Norte.

Rodman disse que passou um tempo com a família de Kim, relaxando à beira-mar e "segurando o bebê", a quem chamava de Ju Ae.

Acredita-se que ela esteja no início da adolescência.

Pouco se sabia sobre ela até novembro de 2022, quando apareceu ao lado do pai no lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

Mesmo a imprensa norte-coreana apenas "a reconhece como filha de Kim Jong Un, sem mencionar seu nome ou idade", diz Fyodor Tertitskiy, pesquisador da política norte-coreana na Universidade Kookmin, em Seul.

"Nada mais é conhecido, pelo menos publicamente", acrescenta. Mas ele estima que ela tenha algo entre 10 anos e o início da adolescência.

Em uma reunião privada no ano passado, o NIS afirmou a políticos sul-coreanos que Kim Ju Ae nunca esteve matriculada em um estabelecimento de ensino oficial e estava sendo educada em casa em Pyongyang.

A agência também disse que alguns de seus hobbies eram andar a cavalo, nadar e esquiar.

Uma das pessoas que participaram do briefing revelou mais tarde aos repórteres que Kim Jong Un estava especialmente satisfeito com suas habilidades de equitação.

O NIS afirmou ainda que ela tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo cujo sexo a agência não confirmou. Eles nunca foram vistos em público.

Estreia pública

Kim Ju Ae fez sua estreia pública em novembro de 2022, quando participou de um teste de míssil com seu pai. Desde então foi vista ao lado dele diversas vezes, tanto em eventos militares quanto não militares.

Recentemente, na celebração da véspera de Ano Novo no Estádio 1º de Maio, em Pyongyang, ela e o pai foram fotografados trocando um beijo na bochecha.

Em dezembro de 2023, eles assistiram ao lançamento do míssil balístico intercontinental de combustível sólido Hwasong-18, o míssil de longo alcance mais avançado do arsenal do país.

Ela também esteve com ele no lançamento do satélite espião Malligyong-1 em novembro daquele mesmo ano. Na época, Pyongyang alegou que o equipamento daria a Kim Jong Un uma visão da Casa Branca.

Em fevereiro de 2023, a Radio Free Asia informou que o governo norte-coreano exigiu que qualquer outra pessoa chamada Kim Jun Ae mudasse de nome, o que é uma prática padrão quando se trata da dinastia governante.

Pesquisadores sobre a Coreia do Norte também notam que Kim Ju Ae é agora descrita pela imprensa oficial como uma filha "respeitada", em vez de uma filha "amada". O adjetivo "respeitado" é reservado aos mais reverenciados da Coreia do Norte.

No caso de Kim Jong Un, por exemplo, ele foi referido como "camarada respeitado" apenas depois de o seu estatuto como futuro líder ter sido consolidado.

A visibilidade pública de Kim Ju-ae tem aumentado constantemente ao longo do tempo.

Em setembro do ano passado, ela acompanhou o líder norte-coreano em sua visita à China para assistir ao desfile militar do Dia da Vitória. Foi sua primeira viagem internacional documentada.

A visita foi significativa, marcando a estreia histórica do líder norte-coreano na diplomacia multilateral ao lado do presidente chinês Xi Jinping e do presidente russo Vladimir Putin. No entanto, Kim Ju-ae não compareceu ao desfile.

Possível sucessora?

Os cidadãos da Coreia do Norte são informados de que os Kim provêm de uma linhagem sagrada, o que significa que só eles podem liderar o país.

Alguns analistas dizem que apresentá-la ao público em uma idade tão precoce poderia ser a forma do líder norte-coreano garantir que a sua filha se estabeleça muito antes de assumir o poder.

Não há indícios de que uma sucessão vá acontecer em breve, e rumores anteriores de que Kim Jong Un estava com a saúde debilitada foram descartados.

Outros dizem que também poderia ser uma forma de Kim Jong Un sinalizar que é um homem de família atencioso em meio a uma sociedade profundamente patriarcal.

"Com os antigos líderes Kim Jong Il e Kim Il Sung, houve muita propaganda focada no papel desses líderes norte-coreanos como figuras maternas e paternas", diz Edward Howell, professor da Universidade de Oxford e especialista no assunto.

"Portanto, acho que esse simbolismo também continuou ao retratá-la com o pai em público."

Mas "ter um membro da linhagem Kim é tão crucial para a liderança norte-coreana que, se for uma mulher, é melhor do que ter alguém que não seja membro da família Kim", diz Howell.

Anteriormente, o NIS da Coreia do Sul também disse que ainda está considerando "todas as possibilidades", uma vez que existem "muitas variáveis".

Fyodor Tertitskiy acredita que Kim Jong Un tem "testado a opinião do público e da elite sobre uma potencial sucessão", mostrando Kim Ju Ae em público — algo que ele diz que normalmente não é feito até que a sucessão seja confirmada.

Mas ele concorda que ainda é cedo para falar sobre o sucessor de Kim Jong Un.

"Se ele, digamos, morrer com a mesma idade que o seu pai, aos 70 anos, isso seria em 2054. Mesmo se assumirmos que o Estado norte-coreano sobrevive até então na sua forma atual, a sociedade provavelmente não seria a mesma que é agora", diz ele.