Por que o Dia dos Namorados é em junho no Brasil e em fevereiro no resto do mundo?

No Brasil, junho foi escolhido para celebrar a data porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12, por sua vez, é a véspera da celebração de Santo Antônio, que já era famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro.

Outros países celebram a data em fevereiro - (crédito: Getty Images)
No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho desde 1948. Mas grande parte do mundo, incluindo Estados Unidos e Europa, comemoram no dia 14 de fevereiro o Valentine's Day (Dia de São Valentim).

Por que essa diferença de datas?

A data brasileira coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro, mas o motivo para isso tem pouco a ver com o significado religioso — é, na verdade, exclusivamente comercial.

A ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Doria, pai do empresário, jornalista e ex-governador de São Paulo João Doria Jr.

Dono da agência Standart Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que eram sempre muito fracas.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria instituiu outra data para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados.

Casal se beijando à beira-mar, segurando um buquê de flores, com balões vermelhos em formato de coração ao fundo.
Getty Images
Outros países celebram a data em fevereiro

Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12, por sua vez, está na véspera da celebração de Santo Antônio, que é famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro.

Unindo, então, o útil ao agradável, Doria criou a primeira propaganda que instituiria a data no país.

"Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um slogan do primeiro Dia dos Namorados brasileiro.

"Não se esqueçam: amor com amor se paga", afirmava outro.

A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época.

Propaganda do Dia dos Namorados criada por João Doria
TEXTO DE JOÃO DORIA, ARTE DE FRITZ LESSIN
A data começou a "pegar" no Brasil no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir — posteriormente, a comemoração tornou-se nacional.

Atualmente, o Dia dos Namorados é a quarta melhor data para o comércio no país — atrás apenas do Natal, da Black Friday e do Dia das Mães.

Casal de namoradas trocando presentes
Getty Images
Com o incentivo à troca de presentes entre namorados, a data ajudou a aumentar as vendas do comércio em junho

Dia de São Valentim

A origem do Valentine's Day (Dia de São Valentim), celebrado nos Estados Unidos e na Europa, é muito anterior ao Dia dos Namorados no Brasil.

A data começou a ser celebrada no século 5.

Há algumas explicações para a história, mas a mais famosa é a de que São Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século 3.

Segundo esse relato, o imperador Claudio 2º baniu os casamentos naquele século por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores — a ideia dele era que solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor no exército.

Valentim, porém, defendia que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por isso, ele quebrou a lei e passou a organizar cerimônias em segredo.

Cartaz com imagem de Santo Antônio, onde se lê:
Getty Images
No Brasil, Santo Antônio é mais famoso como casamenteiro do que São Valentim

Quando o imperador descobriu, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano 270 d.C.

Mas, durante o período em que ficou preso, Valentim teria se apaixonado pela filha de um carcereiro.

No dia do cumprimento da sentença, ele teria enviado uma carta de amor à moça assinando "do seu Valentim" — o que originou a prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro.

Foi apenas dois séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como um símbolo dos namorados.

A comemoração foi criada quando a Igreja transformou em festa cristã uma antiga tradição pagã — um festival romano de três dias chamado Lupercalia.

O evento, ocorrido no meio de fevereiro, celebrava a fertilidade. O objetivo era marcar o início oficial da primavera.

Um vendedor carrega balões em forma de coração perto de um santuário sagrado no norte de Teerã, Irã, em 13 de fevereiro de 2025, véspera do Dia dos Namorados.
Getty Images
O Dia de São Valentim é famoso até mesmo em alguns países muçulmanos - onde gera polêmica e protestos, muitas vezes

Mas há ao menos outras duas figuras históricas que disputaram o título de São Valentim associado a essa data.

Uma delas é um bispo de uma cidade próxima a Roma — na região da atual Terni — e a outra, um mártir do norte da África.

Como não se sabe muito sobre essas duas outras figuras, o padre de Roma acabou se tornando o mais conhecido entre os padroeiros dos namorados.

Esta reportagem foi publicada originalmente em junho de 2023.

BBC
BBC Geral
postado em 13/02/2026 17:20
