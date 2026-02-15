O espetacular roubo multimilionário na Alemanha que ninguém notou

O caso foi descrito como o mais "espetacular" assalto a banco na Alemanha em anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos últimos dias de 2025, em um fim de semana tranquilo logo após o Natal, um grupo de ladrões invadiu uma agência do banco Sparkasse na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, perfurando uma parede com uma furadeira industrial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Roubaram mais de 3.000 cofres e fugiram com milhões de euros.

Mais de um mês depois, a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito — e pede que eventuais testemunhas se apresentem para ajudar nas investigações.

Para os clientes do banco, alguns dos quais afirmam ter perdido as economias de uma vida inteira, joias de família e objetos de valor, este é um momento de raiva, confusão e choque.

Há uma forte sensação de que a confiança nas instituições foi abalada.

O caso levantou todos os tipos de questões difíceis, e algumas delas foram esclarecidas recentemente pelo ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul.

Por que ninguém percebeu o que estava acontecendo? Foi um crime cometido por alguém de dentro?

Por que ninguém ouviu a furadeira e como os ladrões sabiam exatamente onde ficava o cofre?

Os sistemas de segurança do banco eram muito fracos?

Reuters Polícia acredita que ladrões entraram no prédio por um estacionamento vizinho

Os investigadores acreditam que os ladrões provavelmente invadiram a agência da rua Nienhofstrasse por meio de um estacionamento adjacente, no bairro de Buer.

A hipótese é de que os criminosos tenham corrompido uma porta de saída entre o estacionamento e o banco.

Em circunstâncias normais, a porta não poderia ser aberta pelo lado de fora, mas a quadrilha conseguiu impedir que ela fechasse corretamente, permitindo-lhes "acesso irrestrito do estacionamento ao prédio do Sparkasse".

A partir daí, a polícia acredita que eles burlaram diversos sistemas de segurança e chegaram a uma sala de arquivos ao lado do cofre, no subsolo do banco.

Foi quando teriam montado a furadeira e feito um furo de 40 cm de largura na parede que dava acesso à caixa-forte, onde ficavam os cofres.

Polícia de Gelsenkirchen Vista da caixa forte e do buraco aberto pelos criminosos

As autoridades estimam que o roubo tenha acontecido em algum momento entre o sábado de 27 de dezembro e a segunda-feira de 29 de dezembro e acreditam que os ladrões quase tenham sido flagrados momentos antes de chegarem aos cofres.

Pouco depois das 6h do dia 27 de dezembro, o corpo de bombeiros de Gelsenkirchen e uma empresa de segurança privada receberam um alerta de incêndio do banco, que pode ter sido acionado pelos ladrões.

A polícia e 20 bombeiros chegaram à agência às 6h15, "mas não encontraram nada que indicasse danos", disse a polícia em um comunicado.

O alarme de incêndio veio da caixa-forte, revelou Herbert Reul. Mas os bombeiros não conseguiram entrar porque ela estava trancada com uma porta de aço de enrolar.

Ainda de acordo com o relato de Reul, os agentes não viram "fumaça, cheiro de fogo ou danos", então "concluíram que era um alarme falso", o que, segundo ele, não era incomum de acontecer.

Para revistar a agência naquele momento, segundo ele, a polícia precisaria de um mandado. Segundo afirmou Reul a uma comissão do parlamento estadual, era o corpo de bombeiros que tinha a prerrogativa de atuar em situações como aquela.

Uma vez dentro da caixa-forte, os ladrões abriram quase todos os 3.250 cofres que ficam lá dentro, levando dinheiro, ouro e joias.

Reul afirmou que os sistemas de informática do banco mostram que o primeiro cofre foi arrombado às 10h45 do dia 27 de dezembro e o último, às 14h44. Não está claro se eles conseguiram abrir a maioria dos cofres em quatro horas ou se os computadores pararam de registrar dados.

Testemunhas disseram à polícia mais tarde que viram vários homens na escadaria do estacionamento carregando sacolas grandes durante a noite de 28 de dezembro.

As autoridades afirmam não saber exatamente quanto foi roubado. A imprensa alemã estima que o valor possa ter chegado a até 100 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões).

Polícia de Gelsenkirche Polícia divulgou imagens do caos deixado dentro do cofre em 29 de dezembro

Nas fotos e vídeos das câmeras de segurança do estacionamento divulgadas pela polícia aparecem homens com os rostos cobertos e dois carros, um Audi RS 6 preto e um Mercedes Citan branco. Ambos tinham placas falsas.

O roubo só foi descoberto em 29 de dezembro, quando outro alarme de incêndio disparou às 3h58 da segunda-feira e os bombeiros retornaram ao banco — e se depararam com uma cena de caos.

Polícia de Gelsenkirchen Imagens de câmeras de segurança do dia 29 de dezembro mostram três homens encapuzados com dois veículos

Herbert Reul disse que a imagem era a de um "um lixão", com mais de 500 mil itens espalhados pelo chão — o conteúdo dos cofres que os ladrões haviam deixado para trás.

A polícia informou que muitos itens foram danificados com água e produtos químicos jogados pelos criminosos.

Desde então, as autoridades têm vasculhado cuidadosamente o local à procura de pistas e na tentativa de identificar a quem pertence cada item.

Quando a notícia do roubo veio à tona, cerca de 200 clientes se reuniram do lado de fora da agência saqueada, pedindo para entrar no estabelecimento, cuja entrada foi isolada pela polícia.

Joachim Alfred Wagner, de 63 anos, disse que perdeu não apenas ouro no valor de dezenas de milhares de euros, mas também joias que pertenciam a seu pai e avós.

Ele havia alugado o cofre depois que seu apartamento fora arrombado várias vezes e pensava que seus objetos de valor estavam finalmente em segurança.

"Chorei de raiva", afirmou ele, que é uma das primeiras pessoas a entrar com um processo contra o banco, pedindo indenização pelo que seu advogado, Daniel Kuhlmann, chamou de "segurança negligente".

Polícia de Gelsenkirchen Outro dos criminosos flagrado pelas câmeras de segurança no estacionamento

O banco comunicou que o conteúdo de cada cofre costuma estar segurado no valor de 10.300 euros (aproximadamente R$ 64 mil), disse também ter sido vítima do crime e que suas instalações eram "protegidas de acordo com a tecnologia de ponta reconhecida".

Sabe-se ainda de outro cliente que havia depositado 400 mil euros (quase R$ 2,5 milhões) em dinheiro vivo da venda de um apartamento, quantia que seria destinada à sua aposentadoria.

Nem todos os correntistas, contudo, possuíam recibos oficiais do conteúdo de seus cofres, o que dificulta a identificação do que foi levado.

"Nem mesmo o Sparkasse sabe o que há [nos cofres], porque cada pessoa pode colocar o que quiser neles", disse Herbert Reul.

Ele enfatizou que, além do prejupizo material, o dano psicológico daqueles afetados não deve ser subestimado.

"Precisamos ajudar as vítimas", afirmou ele. "Para muitos, isso é mais do que apenas a perda de bens materiais; isso também pode afetar a confiança na própria segurança e... a confiança na nossa ordem", argumentou.

O chefe de polícia Tim Frommeyer afirmou que estavam lidando com "um dos maiores casos criminais da história do estado da Renânia do Norte-Vestfália".

"Meu departamento e todos os seus funcionários estão cientes da magnitude deste caso. Os danos financeiros, a incerteza e a frustração são profundos!"

Pouco depois da descoberta do roubo, o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) realizou um comício em frente ao banco, levando alguns a acusarem o partido de tentar incitar problemas.

A revista alemã Der Spiegel afirmou que o roubo se tornou uma questão política e um símbolo de algo maior do que o próprio crime: "A sensação de que as promessas de segurança são vazias, de que as instituições estão falhando, de que, no fim das contas, ninguém está sendo responsabilizado."