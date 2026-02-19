O que Simone Biles disse ao 'Deus dos Quadruplos' da patinação no gelo após frustração de perder o ouro na Olimpíada de Inverno

Ilia Malinin estava visivelmente frustrado após sua apresentação na patinação artística do programa livre - (crédito: Getty Images)

A multicampeã olímpica de ginástica Simone Biles afirmou que ofereceu apoio ao patinador Ilia Malinin após o tropeço inesperado do americano na Olimpíada de Inverno 2026.

Malinin era o grande favorito ao ouro na patinação artística masculina, mas fez uma apresentação desastrosa no programa livre — caindo duas vezes e sem conseguir executar o tão esperado salto Axel quádruplo.

Ele chegou à sua primeira Olimpíada com o apelido de "Deus dos Quádruplos", após ser o primeiro patinador a aterrissar corretamente no salto Axel quádruplo.

O atleta de 21 anos ficou visivelmente abalado após a performance, que o fez despencar da primeira posição no programa curto para o oitavo lugar na classificação final.

Após a competição, Malinin publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, indicando que vinha lidando com o peso da expectativa nos Jogos Olímpicos de Inverno.

"No maior palco do mundo, aqueles que parecem mais fortes ainda podem estar travando batalhas invisíveis por dentro", escreveu no Instagram.

"Até as suas lembranças mais felizes podem acabar abafadas pelo ruído."

"O ódio vil online corrói a mente, e o medo a arrasta para a escuridão, não importa o quanto você tente se manter são sob uma pressão interminável e aparentemente insuperável. Tudo isso se acumula enquanto esses momentos passam diante dos seus olhos, resultando em uma queda inevitável."

A ginasta americana Simone Biles, que já ganhou 11 medalhas olímpicas, incluindo sete de ouro, estava na plateia para assistir a apresentação de Malinin, e o procurou depois da prova, já que também passou por um "colapso" no palco olímpico.

Biles chegou às Olimpíadas de Tóquio 2021 como favorita, tendo conquistado quatro ouros no Rio 2016.

Mas ela sofreu com bloqueios mentais, provocados por estresse ou ansiedade, e se retirou das provas para priorizar a saúde mental.

Ela voltou a competir em Paris 2024, quando ganhou três medalhas de ouro e uma prata.

Aos 28 anos, Biles disse ao site Olympics.com: "Fiquei realmente preocupada com a saúde mental dele".

"Quando existe uma expectativa de que você faça a apresentação da sua vida e você não consegue, eu me preocupo em como isso afeta a saúde mental dele e com a forma que o mundo vai enxergar isso. Eu vivi isso na pele, então entrei imediatamente em modo de proteção."

Biles disse que eles se encontraram em Milão na terça-feira (17/2).

"Foi realmente de partir o coração", disse ela.

"Eu fiz uma lista em tópicos e enviei para ele imediatamente após a apresentação para que ele soubesse que tinha apoio em outro aspecto... de ver alguém e conversar com alguém que passou pela mesma coisa e ter isso validado", contou.

"Ele disse: 'Nossa, sim, é exatamente desse jeito que me sinto. É assim que dá para superar ou processar isso'. Então acho que isso foi, e eu espero que tenha sido, realmente útil para ele."