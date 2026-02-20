Os segredos que nunca te contaram sobre como organizar a lava-louças - (crédito: Getty Images)

Existe uma forma certa de colocar a louça na máquina de lavar?

Esta é uma questão que gera debates em muitas residências. Mas o programa de TV Inside the Factory, da BBC, tentou esclarecer a dúvida de uma vez por todas.

Para isso, fomos buscar orientações de especialistas. E descobrimos que alguns de nós podemos estar cometendo erros.

Aqui estão cinco regras que irão deixar os pratos brilhando e, quem sabe, pôr fim ao debate sobre o uso correto da lava-louças.

1. Não faça pré-enxágue

Se você enxágua os pratos antes de colocar na lava-louças, fique sabendo que está fazendo errado, segundo Andrew Laughlin, o principal pesquisador do grupo de consumidores britânico Which?

As máquinas de lavar louça modernas usam um sensor de turbidez para detectar o nível de sujeira da água — e, consequentemente, dos pratos.

Se você enxaguar tudo antes da lavagem, a máquina irá pensar que os pratos estão limpos. Por isso, ela reduzirá a temperatura e a intensidade, prejudicando sua eficiência.

"Em vez disso, é muito melhor raspar os restos de comida para o lixo e limpar regularmente o filtro da lava-louças", explica Laughlin.

Lynsey Crombie é a autora do livro The 15 Minute Clean ("A limpeza de 15 minutos", em tradução livre). Ela concorda com esta orientação.

"As lava-louças modernas são projetadas para detectar a sujeira", segundo ela. "Por isso, se os seus pratos entrarem na máquina limpos demais, elas podem realmente lavar com menos eficiência."

"Retire os restos de comida, mas não faça pré-lavagem. Você estará desperdiçando tempo e água."

2. Arrume corretamente

A regra adotada por Laughlin para arrumar a louça na máquina é esta: se você comeu dela, coloque na prateleira de baixo; se você bebeu dela, coloque na prateleira de cima.

Também é importante posicionar as superfícies sujas em direção aos jatos.

"Coloque tudo em direção ao centro da máquina, para melhor desempenho", ensina ele.

Laughlin também orienta a evitar que os objetos encostem uns nos outros, para que a água possa fluir e lavar corretamente.

Crombie aconselha a colocar as tigelas voltadas para baixo, para não juntar água. E também dispor os talheres de forma que as colheres não fiquem todas reunidas.

Mas o maior erro que muitos de nós cometemos é sobrecarregar a lava-louças, segundo ela.

"Se a água não conseguir circular adequadamente, nada irá sair limpo, por mais cara que seja sua pastilha", explica ela.

3. Coloque os objetos mais sujos no centro

Não há nada mais frustrante do que carregar a lava-louças e, ao término do ciclo, encontrar objetos que não foram limpos.

Laughlin afirma que, entre os "maiores culpados", estão os cereais, ovos mexidos e alimentos ricos em amido, com resíduos com alto teor de proteína.

Para resolver o problema, ele recomenda colocar os objetos mais sujos no meio, onde a intensidade dos jatos é mais alta.

Isso fará com que a lavagem seja mais eficiente, evitando que os mesmos objetos retornem para a máquina, para outra lavagem. Assim, economizamos tempo e dinheiro.

4. Use pastilhas e sal

As lava-louças precisam de uma ajuda para atingir seu melhor desempenho.

Laughlin afirma que o uso de pastilhas é "absolutamente" vital. Elas ajudam a decompor a sujeira e os resíduos dos alimentos, dando início ao processo de limpeza.

As pastilhas contêm enzimas que decompõem amidos e proteínas, além de tensoativos para que a água se espalhe e limpe melhor.

Paralelamente, o sal especial para máquinas de lavar louça ajuda a "suavizar a água, evitando o acúmulo de calcário e aquelas horríveis marcas brancas nos vidros".

Crombie destaca que, mesmo se a sua pastilha disser que já contém sal, ainda assim ela recomenda o seu uso, "pois o sal protege a máquina a longo prazo".

"Pense nele como manutenção, não como adicional", explica ela.

Também vale a pena considerar os dosadores de secantes, segundo Laughlin. Eles "dispersam a água na superfície dos pratos, ajudando a secar no final do ciclo com mais eficiência".

5. Evite certos objetos

Por fim, é igualmente importante relembrar o que deve ficar de fora da máquina de lavar louça, segundo Andrew Laughlin.

Utensílios antiaderentes, facas pontiagudas e objetos de madeira não devem ir para a lava-louças. "As altas temperaturas e a pressão da água podem danificá-los", explica ele.

Lynsey Crombie destaca que se deve evitar tudo o que tiver rótulos adesivos, pois eles podem obstruir o filtro.

Mas de quem é a vez de esvaziar a máquina? Taí uma questão que os especialistas não sabem responder.