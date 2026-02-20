Trump responde a decisão da Suprema Corte dos EUA contra tarifas: "Frustrante"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu a decisão da Suprema Corte do país contra a implementação de tarifas a outras nações do mundo. Em entrevista coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira (20/2), Trump classificou a decisão como uma "vergonha".

"A decisão é profundamente frustrante. E eu estou com vergonha de certos membros da Corte por não terem a coragem de fazer o certo pelo nosso país", disse Trump.

Trump afirmou ainda que a medida compromete a autonomia do Executivo para proteger a economia norte-americana e enfraquece a posição dos Estados Unidos no cenário internacional. Segundo ele, as tarifas fariam parte de uma estratégia mais ampla de defesa da indústria nacional, geração de empregos e redução da dependência de mercados estrangeiros.

“O que estamos tentando fazer é proteger trabalhadores americanos, empresas americanas e a economia do nosso país. Essa decisão atrapalha diretamente esse objetivo”, declarou.

A decisão da Suprema Corte representa um revés jurídico para o governo, que buscava ampliar o poder do Executivo na imposição de tarifas comerciais sem necessidade de aval do Congresso. O entendimento da Corte reforça os limites constitucionais da atuação presidencial em matéria econômica e comercial, especialmente em medidas com impacto direto sobre relações internacionais.

Mesmo diante do revés, Trump indicou que o governo seguirá buscando alternativas legais para avançar com sua política comercial. “Não vamos desistir de defender o nosso país”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

