As 10 casas na árvore mais incríveis do mundo

Viver no topo das árvores não é coisa apenas de criança. Casas com design arquitetônico, que lembram ninhos e são encontradas em florestas ao redor do mundo, têm se tornado um refúgio perfeito nas alturas para quem quer escapar da vida urbana.

Em sua enciclopédia História Natural (c. 77 d.C.), Plínio, o Velho, descreve "uma árvore tão digna de ser considerada uma maravilha" que o estadista romano Licínio Muciano realizou um banquete nela.

Ele passou a noite na árvore, "desfrutando do som agradável da chuva caindo entre as folhas mais do que o mármore brilhante, decorações pintadas ou painéis dourados teriam lhe proporcionado".

A vida no topo das árvores fascina a imaginação dos seres humanos desde os tempos mais remotos. Mas, hoje em dia, as casas na árvore evoluíram para algo novo.

"Desde o final da década de 1990, arquitetos têm redescoberto essa tipologia antiga e aparentemente fantasiosa, não por simples capricho, mas em busca de sustentabilidade, intimidade e um diálogo com a natureza", escreve Florian Seabeck em seu novo livro Modern Tree Houses (Casas em árvores modernas), publicado por Taschen.

O livro apresenta as criações de uma nova geração de arquitetos preocupados com o meio ambiente, cujas diferentes abordagens sobre a vida no topo das árvores se juntam pelo desejo comum de reconectar as pessoas com a natureza.

Segundo Seabeck, as casas nas árvores são "ao mesmo tempo, símbolos de fuga e de retorno: parte sonho de infância, parte manifesto ecológico... Há algo em sair do chão, mesmo que um pouco, que muda nossa perspectiva. Em um mundo projetado para a abundância, essas casas oferecem discretamente a simplicidade e sugerem que talvez isso seja suficiente".

Conheça 10 casas na árvore modernas apresentadas no livro.

1. Pigna do Beltrame Studio – Malborghetto, Itália (2017)

Massimo Crivellari Casa é esculpida em madeira de pinho abeto e coberta com telhas de alerce

Localizadas a uma altitude de 1.200 metros e com uma vista deslumbrante para os Alpes italinos, encontram-se duas casas na árvore com formato de pinhas gigantes.

Cada uma delas é esculpida em madeira de pinho abeto e coberta com telhas de alerce, utilizando a biomimética (imitação da natureza) para se integrar à paisagem.

"Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas", escreve Seabeck, sugerindo "uma sensação de acolhimento".

Contudo, é um erro considerar projetos como esse como uma "brincadeira de crianças".

"Não são esconderijos para crianças", enfatiza. "São espaços para reflexão".

2. Bert do Studio Precht – Turnau, Áustria (2021)

Tom Klocker Estrutura ocupa apenas dois metros quadrados na floresta

Bert é "mais uma árvore do que uma casa", diz Chris Precht, que fundou o Studio Precht com sua esposa, Fei, em 2018.

Com o formato de um tronco, de onde saem galhos, o conceito modular de Bert permite uma montagem rápida e fácil adaptação, de acordo com as necessidades do cliente.

Para minimizar o impacto ambiental, a estrutura ocupa apenas dois metros quadrados na floresta e conta com banheiro de compostagem e painéis solares.

Para Fei, viver no topo das árvores traz uma nova perspectiva.

"Quando você entra em uma floresta, você não é mais o centro do universo, mas uma pequena parte de uma sequência muito maior de eventos", explica ela no livro.

3. OVNI do monte Qiyun, do Atelier Design Continuum – Monte Qiyun, China (2022)

Zhu Ziye Com design divertido e futurista, OVNI do monte Qiyun foi feito pensando nas famílias.

Em 2022, um Objeto Florestal Não Identificado, em forma de disco voador, foi instalado no Parque Nacional do Monte Qiyun.

Sua varanda oferece uma vista panorâmica de 360 graus da floresta de pinheiros e das montanhas ao redor.

O design divertido e futurista, revestido com cedro-vermelho da própria região para reduzir o impacto ambiental, foi feito pensando nas famílias.

Três estruturas interligadas, que funcionam como satélites do prédio principal, oferecem serviços adicionais.

Uma delas abriga um bar, outra uma área de churrasqueira, e a terceira, acessível por uma ponte, oferece um trampolim em formato de estrela para pular e se divertir.

4. Trillium do Awakening Experiencias – Yucatán, México (2024)

Santiago Baravalle Casa usa materiais locais, como pedra vulcânica e a resina maia "chukum"

Viver no topo de uma árvore não significa abrir mão de certos luxos. Trillium, por exemplo, conta com sua própria piscina e jacuzzi.

A flor de três pétalas que inspirou seu nome e design também é um símbolo tradicional da harmonia da natureza.

De fato, como explica Seabeck, a estrutura parece "ter crescido naturalmente na paisagem, em vez de ter sido construída".

Feita artesanalmente com técnicas tradicionais, a casa usa materiais locais, como pedra vulcânica e a resina maia "chukum", um gesso natural.

"Ser natural não significa necessariamente que precise estar intocada pelos seres humanos", afirma Martin Loeffler, cofundador da Awakening, em um vídeo que apresenta o conceito do Trillium.

"Na verdade, ela pode ser complementada pela humanidade, e podemos nos integrar à natureza da melhor maneira possível".

5. Biosfera por Bjarke Ingels Group, BIG – Harads, Suécia (2022)

Matts Engfors Biofesra foi criada em colaboração com um ornitólogo em resposta à perda de habitat das aves

Para alguns arquitetos de casas em árvores, estar próximo da natureza significa incorporá-la ativamente ao projeto.

A Biosfera, uma estrutura de vidro que parece flutuar entre os troncos das árvores, é cerca por 350 ninhos para pássaros, atraindo não apena aves, mas morcegos e abelhas.

Essa estrutura forma parte do Treehotel, um conjunto de oito projetos diferentes na Lapônia sueca.

Foi criada em colaboração com um ornitólogo em resposta à perda de habitat das aves.

O conforto também foi pensado na construção da casa, com atrativos como sauna e um terraço transitável.

6. Casa da árvore Loma Mar de Jay Nelson Studio – California, EUA (2020)

Com móveis artesanais, janelas redondas e um periscópio, a casa da árvore que Jay Nelson projetou para seus filhos em uma floresta de sequóias, nas montanhas de Santa Cruz, rapidamente causou inveja nos adultos.

Um segundo cômodo foi adicionado para que os pais também pudessem se divertir, mas ainda havia disputa pela enorme rede de corda.

As casas na árvore são lugares onde os jovens podem "reivindicar uma espécie de independência provisória", observa o livro, e são populares entre escoteiros.

"Para muitos adultos, as casas na árvore continuam evocando essa liberdade que marca a infância."

7. Casa na árvore em Bambu Indah de Ibuku – Bali, Indonésia (2021)

Bambu Indah Sua estrutura, incluindo paredes e pisos, é quase toda tecida em bambu,

Na selva tropical do distrito de Ubud, em Bali, cercada por campos de arroz, há uma casa na árvore que lembra um agrupamento de cogumelos.

A estrutura ao ar livre, incluindo paredes e pisos, é quase toda tecida em bambu, a planta de crescimento mais rápido do planeta.

Sustentada pelas figueiras-de-bengala, essa estrutura em formato de cesta se integra quase perfeitamente à selva.

Os ângulos retos da arquitetura moderna dão lugar às curvas suaves da natureza.

"Os pisos se curvam para cima, formando paredes contínuas, enquanto o telhado flutua acima da copa das árvores", escreve Seabeck, descrevendo o espaço como "um espaço semelhante a um ninho, sem limites definidos".

8. Tenda em árvore da Tree Tents International – Dalarna, Suécia (2016)

Viggo Lundberg Tenta foi feita com estrutura de alumínio e compensado e coberta por uma lona impermeável

A enorme esfera vermelha suspensa nos pinheiros da Näsets Marcusgård, uma antiga fazenda, não é uma decoração de Natal, mas sim uma "tenda em uma árvore" feita com estrutura de alumínio e compensado e coberta por uma lona impermeável.

Essa casa personalizável, segundo Jason Thawley, fundador e diretor de projetos da Tree Tents International, tem como objetivo "conectar as pessoas à natureza por meio do design" e "trabalhar em harmonia com a natureza, em vez de construir contra ela ou ao redor dela".

Willem Terstegen, coproprietário da Näsets Marcusgård, declarou à BBC:

"Estar entre as árvores proporciona uma pequena mudança que parece imensa. O mundo parece mais calmo, o tempo desacelera e até o silêncio ganha vida."

9. Woodnest de Helen & Hard – Odda, Noruega (2020-2023)

Woodnest/ Sindre Ellingsen Construída sobre o tronco estreito de um pinheiro, esta casa dá a impressão de estar apoiada sobre uma única base

Para alguns designers e sonhares, uma casa na árvore representa o romantismo em sua forma mais pura.

Kjartan Arno queria pedir sua namorada Sally em casamento e decidiu construir uma casa na árvore para isso.

A estrutura simples, de 10 metros de altura, acessada por uma emocionante escalada entre os galhos, se tornou um lugar cheio de lembranças felizes, levando o casal a colaborar com os arquitetos Helen & Hard para criar um refúgio mais ambicioso: o Woodnest.

Esta casa, construída sobre o tronco estreito de um pinheiro, dando a impressão de estar apoiada sobre uma única base, agora é acessível por uma ponte, tem capacidade para quatro pessoas e conta com uma banheira com uma vista deslumbrante do Fiorde de Hardanger.

10. Copper Fox, de Heidi Richards e Nicholas Cote – Maine, EUA (2023)

Chris and Pam Daniele A Copper Fox usa principalmente troncos e materiais reciclados da região

"Desde que me lembro, sempre quis construir minha própria casa na árvore", disse Heidi Richards à BBC.

"Tínhamos uma árvore grande no quintal, e eu passava o tempo todo lá, tentando subir cada vez mais alto."

Ela costumava levar "objetos encontrados e restos de materiais de construção" até os galhos da árvore.

A Copper Fox, projetada e construída por Richards e seu marido, Nicholas, usando principalmente troncos e materiais reciclados da região, tinha a intenção de ser uma "escultura em grande escala" em forma de raposa, explica Richards.

O focinho é a área principal para dormir, enquanto as orelhas pontiagudas formam um acolhedor mezanino, acessível por uma escada.

"Eu acho que estar em uma casa na árvore faz você se sentir como uma criança em uma aventura", diz ela.

"Quando se vive entre as copas das árvores, tudo parece possível."

Modern Tree Houses (Casas na Árvore Modernas, na tradução para o português) é um livro publicado pela TASCHEN.

Esta é uma adaptação para o português de uma história publicada originalmente em inglês pela BBC Culture. Para ler o texto em inglês, clique aqui.