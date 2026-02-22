Homem armado é morto após entrar no perímetro de segurança da residência de Trump, diz Serviço Secreto - (crédito: BBC Geral)

Um homem armado foi morto a tiros após entrar no perímetro de segurança da residência Mar-a-Lago do presidente dos EUA, Donald Trump, na Flórida, informou o Serviço Secreto neste domingo (22/2).

O homem portava uma espingarda e um galão de combustível quando foi abordado e baleado por agentes do Serviço Secreto e um policial, disseram as autoridades.

O incidente ocorreu por volta de 1h30 da manhã de domingo, horário do leste dos EUA (3h30 no horário de Brasília). O presidente estava em Washington no momento.

O homem morto a tiros era Austin T. Martin, de 21 anos, de Cameron, na Carolina do Norte, segundo diversas fontes informaram à CBS News.

A família de Martin havia relatado seu desaparecimento apenas ontem, segundo a CBS.

As autoridades estão investigando se ele comprou a arma durante a viagem de carro da Carolina do Norte para a Flórida, de acordo com a CBS.

Agentes do Serviço Secreto atiraram nele depois de o terem visto "entrando ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", publicou o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, no X.

O suspeito "foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível", disse a agência em um comunicado.

O homem foi então baleado depois de se recusar a obedecer às ordens, disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

"As únicas palavras que lhe dissemos foram 'largue os itens', o que significa o galão de gasolina e a espingarda", disse Bradshaw em uma coletiva de imprensa.

"Nesse momento, ele largou o galão de gasolina e levantou a espingarda para atirar", disse ele.

Nesse ponto, os agentes dispararam suas armas para "neutralizar a ameaça", disse ele.

Os policiais estavam usando câmeras corporais e nenhum policial ficou ferido, acrescentou.

Bradshaw disse que não sabe se a arma do suspeito estava carregada e que isso fará parte de uma investigação, na qual o FBI auxiliará.

A segurança em Mar-a-Lago é extremamente rigorosa, com um cordão externo formado por xerifes locais de Palm Beach e um interno mantido pelo Serviço Secreto. Os visitantes são revistados, e carros e bolsas são verificados por cães e detectores de metal.

Trump foi alvo de outros planos ou tentativas de assassinato.

Em julho de 2024, Trump foi baleado na orelha enquanto estava diante de uma multidão em Butler, Pensilvânia. Uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas no tiroteio. O atirador, Matthew Crooks, de 20 anos, foi imediatamente morto a tiros pelas forças de segurança e seu motivo permanece desconhecido.

Meses depois, um agente do Serviço Secreto dos EUA avistou um rifle saindo de arbustos no Trump International Golf Club em West Palm Beach. O homem, posteriormente identificado como Ryan Routh, fugiu, mas foi capturado. O homem de 59 anos foi condenado à prisão perpétua no início deste mês por tentativa de assassinato do presidente.