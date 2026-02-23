Ex-embaixador britânico nos EUA é detido sob suspeita de má conduta em cargo público

Peter Mandelson foi embaixador do Reino Unido nos EUA, secretário do governo Gordon Brown e membro da Câmara dos Lordes - (crédito: Getty Images)

O ex-embaixador britânico nos EUA Peter Mandelson foi detido nesta segunda-feira (23/2), em Londres, sob suspeita de má conduta em cargo público.

Mandelson está sendo interrogado nesta segunda-feira em uma delegacia de Londres após ser conduzido por policiais à paisana e colocado na parte traseira de um carro descaracterizado.

Em comunicado, a Polícia Metropolitana informou que um homem de 72 anos foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público e levado a uma delegacia de Londres para interrogatório.

O diplomata é alvo de investigação pela suspeita de que teria compartilhado informações governamentais sensíveis ao mercado com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein enquanto era ministro, ainda no governo de Gordon Brown.

O ex-embaixador não comentou publicamente nas últimas semanas sobre as menções a seu nome nos arquivos do caso Epstein. Mas, segundo apuração da BBC, ele tem afirmado que não agiu de forma criminosa e que não foi motivado por ganho financeiro.

A queda de Mandelson

Getty Images Peter Mandelson foi embaixador do Reino Unido nos EUA, secretário do governo Gordon Brown e membro da Câmara dos Lordes

Mandelson foi nomeado para a Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento do Reino Unido, e ocupou os cargos de secretário de Negócios e vice-primeiro-ministro durante o governo do então primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown (2007-2010).

Posteriormente, em dezembro de 2024, foi nomeado pelo primeiro-ministro Keir Starmer para ser embaixador do Reino Unido nos EUA, mas foi demitido em setembro.

A Polícia Metropolitana afirmou ter "recebido diversas denúncias relacionadas a suposta má conduta em cargo público" e que irá analisá-las para determinar se "constituem crime".