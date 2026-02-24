InícioMundo
Queda de avião de transporte médico deixa sete mortos na Índia

Uma equipe do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) foi enviada para investigar a causa do acidente

Security personnel stand near the wreckage of the Beechcraft C90 air ambulance aircraft, the night after it crashed near a forest at Chatra district in Jharkhand state on February 24, 2026. Seven people were killed when a chartered air ambulance crashed in the eastern Indian state of Jharkhand, officials said on February 24. (Photo by Rajesh KUMAR / AFP) - (crédito: RAJESH KUMAR / AFP)
A queda de um avião de transporte médico em uma área de floresta no leste da Índia matou as sete pessoas a bordo na segunda-feira, 23. Segundo as autoridades locais, a aeronave Beechcraft C90, operada pela Redbird Airways, perdeu o controle logo após decolar de Ranchi, capital do Estado de Jharkhand.

A ambulância aérea transportava um paciente com queimaduras graves para Nova Délhi. Ele estava acompanhado por um médico, um paramédico e dois familiares. As outras duas pessoas a bordo eram o piloto e o copiloto.

Suspeita-se que o avião caiu após enfrentar turbulência causada pelo mau tempo.

Uma equipe do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) foi enviada para investigar a causa do acidente. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

postado em 24/02/2026 08:43
