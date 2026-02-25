É verdade que a criminalidade nos EUA está no nível mais baixo da história, como diz Trump? - (crédito: BBC Geral)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os índices de criminalidade e homicídios nos EUA estão no nível mais baixo em 125 anos, e a Casa Branca atribui isso ao seu "compromisso inabalável com a restauração da lei e da ordem".

Um estudo prevê que o número de homicídios atinja o seu nível mais baixo em 125 anos — mas o mesmo não pode ser dito sobre crimes violentos nos EUA, embora tenham caído para o ponto mais baixo em décadas.

A BBC Verify — equipe de jornalistas que faz checagem de dados — analisou as estatísticas de criminalidade dos EUA e conversou com especialistas em crimes para avaliar o que está impulsionando essa queda.

A criminalidade nos EUA caiu para o nível mais baixo da história?

No Salão Oval, no início deste mês, Trump disse: "a taxa de criminalidade agora é a mais baixa desde 1900, ou seja, 125 anos".

O FBI é a principal fonte de estatísticas criminais nos EUA. Ele não mede a criminalidade em geral, mas contabiliza o número de crimes violentos relatados à polícia.

Isso inclui homicídio — que abrange assassinato e homicídio culposo —, estupro, roubo e agressão.

Em 2024, a taxa foi de 348,6 por 100 mil pessoas — a mais baixa desde 1969, de acordo com a análise de dados do FBI feita pelo especialista em crimes dos EUA, Jeff Asher.

Sua análise usa uma definição mais antiga de estupro (que foi revisada pelo FBI em 2013) para permitir uma comparação mais precisa das taxas de criminalidade de décadas anteriores.

O FBI ainda não publicou dados sobre crimes violentos para todo o ano de 2025, mas seu último relatório mostra que o número total de crimes violentos caiu cerca de 10% no ano até outubro de 2025, seguindo tendências semelhantes em 2023 e 2024.

"Os EUA provavelmente terão a menor taxa de crimes contra o patrimônio já registrada e a menor taxa de crimes violentos desde aproximadamente 1968 em 2025", prevê Asher.

Os dados do FBI por si só não podem provar ou refutar a afirmação de que a criminalidade está em seu nível mais baixo em 125 anos porque, como ele aponta, o FBI só começou a publicar estatísticas em 1930 e somente de forma consistente após 1960.

Os homicídios caíram para o menor nível?

Trump também disse que os números de janeiro mostraram que os EUA tiveram "o menor número de assassinatos na história do nosso país, em toda a história registrada, que remonta a 125 anos".

Quando perguntamos à Casa Branca sobre a fonte de suas afirmações sobre assassinatos e crimes, ela nos enviou um artigo do site de notícias Axios, que citava um estudo do think tank Council on Criminal Justice (CCJ).

O estudo afirma que "há uma grande possibilidade de que os homicídios em 2025 caiam para cerca de 4,0 por 100.000 habitantes", acrescentando que essa seria "a menor taxa já registrada em dados policiais ou de saúde pública desde 1900".

Como os dados do FBI só foram publicados de forma consistente a partir de 1960, o centro de estudos usou dados de saúde pública (principalmente registros de óbitos) para construir um panorama das tendências de longo prazo para homicídios.

Mas ainda há incertezas sobre essa previsão, já que o FBI ainda não publicou os números nacionais de homicídios para 2025.

"Se o FBI revisar substancialmente para baixo a taxa de homicídios de 2024 e/ou se a taxa oficial de homicídios de 2025 for superior à nossa estimativa atual, 2025 pode não ser a menor já registrada, mas ainda estaria entre as menores taxas de homicídio observadas nos EUA desde 1900", disse à BBC um dos autores do estudo, Ernesto Lopez.

Uma pesquisa realizada pela Associação de Chefes de Polícia das Grandes Cidades com 67 grandes departamentos de polícia dos EUA mostrou uma queda preliminar de 19% nos homicídios relatados entre janeiro e setembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2024.

Por que a criminalidade está diminuindo?

Em um comunicado de imprensa recente, a Casa Branca afirmou que a queda nos crimes violentos é o "resultado direto" das políticas de Trump, incluindo "o aumento de recursos federais para cidades governadas por democratas que haviam se transformado em zonas de guerra, a remoção de imigrantes ilegais criminosos e violentos de nossas ruas e o apoio à polícia e aos promotores".

No entanto, vários especialistas em crimes que entrevistamos apontaram para uma queda nos crimes violentos após a pandemia, depois do pico observado por volta de 2020.

Em outras palavras, uma tendência que começou antes do segundo mandato de Trump em janeiro de 2025.

Alex Piquero, professor de criminologia da Universidade de Miami, disse que um foco renovado em políticas de prevenção ao crime pode ser responsável pelo declínio, incluindo "policiamento focado em locais e pessoas violentas", bem como "programas focados em habilidades sociais, autocontrole e terapia cognitivo-comportamental".

"Muitas dessas estratégias foram basicamente 'desativadas' durante a pandemia e nos anos seguintes, e voltaram lentamente", acrescentou.

O presidente do CCJ, Adam Gelb, disse que "embora a trajetória de queda da criminalidade seja clara, é extremamente difícil desvendar e identificar o que realmente está impulsionando essa queda".

Um possível fator que ele identificou são as mudanças na sociedade após a Covid.

"À medida que escolas, locais de trabalho, programas sociais, igrejas e instituições cívicas se recuperaram após a interrupção da pandemia, o estresse emocional e econômico diminuiu e as rotinas diárias se fortaleceram", acrescentou Gelb.

Ele também apontou para o fato de as pessoas estarem bebendo menos álcool, "o que deve significar menos brigas em bares e agressões domésticas".

E outros países tiveram quedas semelhantes.

No ano até setembro de 2025, a polícia na Inglaterra e no País de Gales registrou o menor número de homicídios desde que os registros comparáveis começaram em 2003.

"A maioria dos outros países ocidentais de fato viu declínios semelhantes [em crimes violentos] aos dos EUA, mas lembre-se de que esses países, em geral, têm taxas de criminalidade mais baixas do que os EUA", disse Piquero.