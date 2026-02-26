Chuvas voltam a atingir Juiz de Fora; número de mortos em Minas Gerais chega a 54

Bombeiros fazem busca em Juiz de Fora em casas soterradas após fortes chuvas - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

As chuvas que atingem a Região Sudeste desde o início da semana, provocando estragos em cidades da Zona da Mata de Minas Gerais e deixando dezenas de mortos, se intensificaram na noite desta quarta-feira (25/2).

Até o fim da manhã de quinta-feira (26/2), 54 mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros decorrência dos temporais.

Em Juiz de Fora, uma das cidades mais atingidas da região, ruas e avenidas voltaram a alagar na noite de quarta, e um ônibus chegou a ficar preso na enchente.

Segundo a prefeitura, em três horas choveu 102,9 mm na cidade. O Rio Paraibuna alcançou 4 metros de altura e atingiu seu nível extremo.

Novos desabamentos também foram registrados em pelo menos quatro bairros, de acordo com a Defesa Civil.

Ao menos 48 pessoas morreram em Juiz de Fora. Entre as vítimas estão três alunos da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves: Maitê Cedlia Pereira Fernandes, e os irmãos Arthur Rafael de Oliveira Machado e Miguel Carlos da Silva Machado.

A mãe de Artur e Miguel, Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza, também morreu.

"Perdemos três alunos soterrados e a mãe de um aluno. A situação dos bairros Bom Jardim e Linhares, onde a maioria mora, está devastadora. Está muito caótica e com previsão de mais chuva", disse a diretora da escola, Delba Vieira Garcia.

A instituição abriu as portas nesta terça à tarde para receber desalojados e espera abrigar cerca de 60 pessoas. "Estamos recebendo doações. É muito complexo. Estamos passando por um momento muito difícil."

O Corpo de Bombeiros recebeu reforço de 150 agentes de outras cidades, com apoio de cães farejadores.

No bairro Parque Jardim Burnier, uma encosta deslizou e 12 imóveis foram cobertos pela terra. Ao menos quatro mortes foram registradas no local.

PABLO PORCIUNCULA / AFP Bombeiros fazem busca em Juiz de Fora em casas soterradas após fortes chuvas

Na segunda-feira (23/2), o volume de chuva em Juiz de Fora em apenas sete horas chegou a cerca de 80% da média esperada para todo o mês. A prefeita Margarida Salomão (PT) decretou estado de calamidade pública, que foi reconhecido pelo governo federal.

"Hoje é o dia mais triste dos meus cinco anos e dois meses de governo porque é o dia que temos que registrar, pela primeira vez, perdas de vida decorrentes desses fenômenos climáticos, deslizamentos de encostas", afirmou.

"Até aqui, a gente conseguia chegar antes. Mas ontem, infelizmente, foi tanta água que tivemos essa tristeza inqualificável."

Segundo a prefeitura, houve ao menos 20 soterramentos de imóveis, principalmente na região sudeste da cidade. Há 3 mil pessoas desalojadas, acolhidas provisoriamente em escolas do município.

PABLO PORCIUNCULA / AFP Juiz de Fora foi uma das cidades mais atingidas

Em Ubá, a cerca de 100 quilômetros de Juiz de Fora, outras seis mortes foram confirmadas.

Na cidade choveu cerca de 170 mm em aproximadamente três horas e meia na última segunda-feira (23/2). O rio Ubá atingiu 7,82 metros e transbordou, provocando inundações em diversos bairros.

Morador da região da Beira Rio, uma das avenidas mais atingidas em Ubá, o gerente de e-commerce Lucas Gandra testemunhou cenas angustiantes da janela de casa..

"Vi pessoas que estavam presas dentro de casa pedindo por socorro e a gente não tinha nada o que fazer. Teve uma casa em que eu sinceramente achei que ia ver as pessoas morrendo afogadas", relatou à BBC News Brasil.

Segundo ele, a cidade já tinha passado por outras enchentes, principalmente entre 2019 e 2020, mas nada comparado ao que aconteceu nas últimas 24 horas.

O prefeito de Ubá, José Damato Neto (PSD), também decretou calamidade pública. "É a maior enchente da história", disse o prefeito, fazendo apelos ao governador Romeu Zema (Novo) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema decretou luto oficial de três dias e afirmou que o estado fará "tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar esse sofrimento".

REUTERS/Pilar Olivares Tragédia da chuva em Minas Gerais matou ao menos 53 pessoas

Em viagem oficial a países da Ásia, Lula determinou nesta terça-feira (24/2) o envio de equipes federais para auxiliar municípios da Zona da Mata Mineira.

Em seu perfil na rede social X, Lula destacou que o governo federal já reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora (MG) e que o decreto será publicado no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

"Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução."

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado recente na Zona da Mata chegou a 209,4 mm, somando 589,6 mm em fevereiro.

A previsão indica continuidade das instabilidades, com possibilidade de novos acumulados entre 40 e 60 mm em diferentes regiões do estado nos próximos dias.

PABLO PORCIUNCULA / AFP Ao menos 14 pessoas ainda estavam desaparecidas na zona da mata mineira no início da tarde desta quinta (26)

Sismólogo descarta relação com tremor

Moradores de Juiz de Fora (MG) relataram ter sentido um tremor de terra no último fim de semana, dias antes dos deslizamentos provocados pelas chuvas que deixaram 21 mortos na cidade.

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, em parceria com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), um abalo sísmico de magnitude 2,1 foi registrado no sábado (21/2).

Mas o sismólogo Bruno Collaço, da USP, descarta qualquer relação entre o fenômeno e a tragédia causada pelas chuvas.

"Terremotos com magnitude entre 2 e 3 acontecem toda semana em alguma parte do Brasil, e na maioria das vezes as pessoas nem ficam sabendo. Minas Gerais, inclusive, é um dos estados com maior registro de tremores", afirmou.

Segundo ele, abalos desse porte não têm força suficiente para afetar construções nem desencadear deslizamentos.

"Mesmo que fosse um tremor mais forte, qualquer perturbação ocorre de forma instantânea. Ou seja, um eventual impacto teria que acontecer no mesmo momento do tremor", disse.

O sismólogo explica que, apesar da baixa magnitude, o abalo pôde ser percebido por parte da população porque os tremores registrados no Brasil costumam ocorrer a pouca profundidade.

"Se a pessoa estiver a cerca de 10 a 15 quilômetros do epicentro, mesmo um tremor de magnitude 2,1 pode ser sentido. Como os sismos no Brasil são mais rasos, isso facilita essa percepção", afirmou.

BBC

O que explica as chuvas intensas e previsão do tempo

Uma combinação de três fenômenos climáticos resultou na tempestade histórica na Zona da Mata de Minas Gerais, explica Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK Metereologia.

"Nós tivemos a passagem de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil, que acabou trazendo bastante instabilidade desde o litoral do Estado de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e também com acumulado significativo, ontem e hoje, na região da Zona da Mata Mineira", diz Sassaki.

Essa frente fria encontrou uma condição perfeita para a instabilidade, explica a especialista, com temperaturas elevadas e bastante umidade disponível na atmosfera, o que favoreceu a formação das nuvens carregadas.

"A chuva ficou presa entre as áreas do oceano e a região do relevo, com isso os maiores transtornos foram registrados em áreas de encosta, que têm uma condição de relevo propícia para prender essa umidade por algumas horas."

Em Juiz de Fora, por exemplo, foram registrados 100 milímetros (mm) de chuva em menos de 12 horas, ante uma média mensal de 170 mm para o mês de fevereiro, diz a porta-voz da Tempo OK.

A frente fria, ela afirma, foi impulsionada por um fenômeno conhecido como cavado que contribui para a formação de outro fenômeno, a supercélula (o nome dado a uma nuvem gigante com uma corrente de ar ascendente e rotativa).

O cavado é uma região alongada de baixa pressão, geralmente em médios níveis da atmosfera, que favorece a subida do ar e a formação de nuvens e tempestades.

É como se fosse uma área onde o ar está "mais leve" e em altitudes elevadas, o que cria um efeito de sucção, puxando a umidade do solo para o alto.

"Imagina que o cavado é um vento que vai jogar ar úmido da superfície para a atmosfera. Esse movimento vai levando umidade para a nuvem, alimentando essa nuvem e vai trazendo mais condições para que essa nuvem cresça na atmosfera", diz Sassaki.

Para os próximos dias, ainda há expectativa de chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais, mas não tão volumosa quanto a já ocorrida.

Ainda que em menor volume, essa chuva é preocupante porque o solo da região já está encharcado, o que pode provocar novos deslizamentos, transbordamento do nível dos rios e enchentes, não só na região da Zona da Mata mineira, mas avançando também para outras regiões de Minas Gerais, como Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e a região da bacia do Muriaé.

Idosa morre afogada no Rio

No Rio de Janeiro, uma idosa de 85 anos morreu afogada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após ficar presa em casa durante o temporal desta segunda. Segundo a prefeitura, cerca de 600 pessoas estão desalojadas.

O município decretou situação de emergência. A Rodovia Presidente Dutra chegou a ser interditada por cerca de duas horas devido a alagamentos.

Outras cidades da Baixada Fluminense seguem em alerta para cheias, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Na capital, o Centro de Operações registrou mais de 90 ocorrências entre alagamentos, bolsões d'água e quedas de árvores.

Em São Paulo, a Defesa Civil registra 19 mortes desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro, número já superior ao contabilizado no ano anterior.

O maior risco se concentra no litoral. O órgão renovou o alerta vermelho para acumulado de chuva até sexta-feira (27/2) e mantém ativo o gabinete de crise. A previsão é de até 175 mm em média no período, com volumes ainda maiores em pontos isolados.

Peruíbe, no litoral sul, é o município mais atingido nos últimos dias. De sábado (21) a segunda (23), choveu 282 mm — 46% acima da média histórica de fevereiro. Há 213 desalojados, abrigados em três escolas.

No litoral norte, deslizamentos bloquearam rodovias como a Oswaldo Cruz, a serra antiga da Tamoios e a pista sul da Anchieta. Parte das vias seguia interditada até a noite de segunda.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de alto risco para movimentos de massa em áreas do litoral paulista.

Na capital e região metropolitana, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite, com potencial para novos alagamentos.